劍擊｜張家朗江旻憓領港隊爭奧運資格　5大劍種世界盃展開

杭州亞運結束後，劍擊國際賽新一季展開，意味巴黎奧運資格的爭奪進入最後5個月倒數，全球運動員會在多站世界盃及大獎賽爭奪明年的奧運參賽資格。

本文為大家重溫劍擊奧運資格的計分方式、目前團體賽資格的主要形勢、及今輪劍擊國際賽香港隊的名單及賽程。



巴黎奧運資格的積分周期今年5月已展開，並會在明年4月1日結束，意味只餘下不足5個月，而最為關鍵的世界錦標賽今年7月已舉行，餘下的主要積分賽，主要是世界盃及大獎賽，衛星賽雖然也計分，但能獲得的分數不多，重要性較次。

賽季重新展開的首個周末（11月9至12日），就立刻上演5項世界盃賽事，包括：男子及女子佩劍世界盃阿爾及利亞站、女子重劍世界盃意大利站、男子重劍世界盃瑞士站、男子花劍世界盃土耳其站，下月開始亦會舉行只設個人賽的大獎賽。

大獎賽的積分系數較世界盃更高，對於爭取提升世界排名、和矢志由奧運個人賽資格入手的劍手來說十分重要；惟在爭取奧運資格的角度，大獎賽不設團體賽，世界盃因此成為團體賽資格爭奪的重點。

巴黎奧運的劍擊團體賽資格成為港隊爭奪的重心，圖為女子重劍隊早前出戰杭州亞運。（資料圖片／林靄怡攝）

11月9至12日世界盃賽事賽程：

11月9至10日 個人賽：女佩世界盃阿爾及利亞站

11月10至11日 個人賽：男花世界盃土耳其站、女重世界盃意大利站、男重世界盃瑞士站、男佩世界盃阿爾及利亞站

11月12日 團體賽：男花世界盃土耳其站、女重世界盃意大利站、男重世界盃瑞士站、男佩世界盃阿爾及利亞站、女佩世界盃阿爾及利亞站



部份賽事設直播：男花世界盃土耳其站、男重世界盃瑞士站

參賽名單：

女子佩劍：歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文、薛雅齊

男子佩劍：陳樂熹、何思朗、梁天晴、羅浩天

男子花劍：張家朗（種子，不出戰資格賽）、蔡俊彥、崔浩然、林亮霆、梁千雨、吳諾弘、楊子加、陳建雄﹑李逸朗

女子重劍：江旻憓（種子，不出戰資格賽）、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望、陳祉澄、陳海琳、連翊希、吳卓輶

男子重劍：方凱申、何瑋桁、甘俊豪、劉昊峯、吳浩天、 吳霆騫、潘星陪、韋梓灝、Wang Liangdi、汪承毅、王梓皓、楊均培



而對香港隊兩大強項——男子花劍和女子重劍而言，世界盃的團體賽非常關鍵，因為若能獲得一個劍種的團體賽奧運資格，便能一口氣獲得派出3位劍手出戰該劍種的個人賽及團體賽，再多額外1位只戰團體賽的劍手，一共4人參賽，因此團體資格是兵家必爭之地。

如何獲取奧運劍擊團體賽資格（不計主辦國）：



1. 在奧運積分世界排名前4的隊伍（由2023年4月1日開始計算，以2024年4月1日的排名為準）

2. 前4位以外，各個洲份世界排名最高的國家／地區（排名必須在第5至第16位以內）



奧運團體積分排名計算：



成年賽事的團體奧運排名，與世界排名相若，由今年4月1日至明年4月1日內，計算以下賽事積分：世界盃最佳4站成績，另外計算世界錦標賽、洲際錦標賽分數。



每項賽事會依據排名高低獲得積分，但同時會根據不同級別賽事，乘以不同「系數」，例如在世界盃（系數為1）取得冠軍可獲64分。排名在每個會計算排名積分的賽事後更新；積分採取「滾動制」（Rolling System），每一場世界盃或大獎賽舉行後，去年同一站賽事的積分即告無效。



如何獲取奧運劍擊個人賽資格（不計主辦國及外卡）：



1. 透過團體賽資格獲得（每個團體賽資格中包括3個個人賽名額）

2. 透過相關積分賽：世界盃、大獎賽、衛星賽、世錦賽、洲際錦標賽獲得積分，計分方法同團體賽；2024年4月1日積分結算後，扣去已透過團體賽獲得個人賽資格的劍手，最高排名的6人（亞洲及大洋洲區2名、歐洲區2名、美洲區1名、非洲區1名）可獲資格

3. 減去以上已獲排名的劍手後，4大區會分別舉辦1場資格賽，每區爭奪1個資格



港隊在應屆世錦賽獲得一面男子花劍團體賽銅牌，成為香港史上首面劍擊世錦賽團體獎牌。（FIE）

港隊男花及女重奧運團體賽資格形勢

關乎奧運團體資格積分的賽事，有世界盃、洲際錦標賽和世界錦標賽，當中以世錦賽的積分系數最高（2.5倍），亞錦賽在今年稍早已舉行，世錦賽也已在7月完成。

世錦賽後奧運積分排名——男子花劍

日本隊在世界錦標賽首次奪得男花團體賽世界冠軍後「登頂」，當時中國獲得亞軍，也令他們的奧運積分排名由第9一下子升上第4，若能保持，便能以「世界前4名」的身份獲得奧運資格；港隊則微升兩位排在第6，由於是前4名以外排名最高的亞洲及大洋洲區隊伍，若能保持，就能以「亞大第1」的身份獲資格，但港隊排名雖然反壓韓國，韓國目前只落後6分，一站世界盃便足夠扭轉。

港隊也面對另一隱憂，若然中國隊跌出世界前4名，但排名高於港隊，中國便會以亞大第1的席位取得奧運入場券，港隊則會失去資格；而且港隊即使能保住「亞大第1」，也要擔心會否遭韓國趕上，意味在世界盃團體賽，至少要做到成績不比韓國差。

世錦賽後奧運積分排名——女子重劍

女子重劍方面，波蘭和意大利早前在世錦賽分別獲得冠軍和亞軍，波蘭由本來的第10升至第2位，意大利也由第6登上第4，當時香港隊獲得第8名，由本來的世界第4跌落第6，暫時保住「亞大第1」的奧運席位，「亞大第2」的中國則排在第10位，暫落後香港18分，相信在世界盃，兩隊的競爭仍會非常激烈。由於韓國隊跌出前四的可能性較低，意味港隊若要獲得資格，在世界盃團體賽的戰績不可比中國隊差。