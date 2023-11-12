聯賽神射手猝死終年28歲　內置植入式心臟除顫器　兩年前曾救一命

Raphael Dwamena，這個名字，認識的球迷應該不會太多。

他在球場上走過生命最後幾分鐘，直到盡頭，身邊的隊友、對手、球證，即使拚盡全力朝他衝去，卻欲救無從。

血肉之軀，如此脆弱。旦夕禍福，誰能躲過？



球場猝死事件，一宗都嫌多，今次發生在Raphael Dwamena身上。他在1995年生於加納南部一個山谷城市恩考考（Nkawkaw），從國內球隊Red Bull Ghana青訓出身，2013年隨隊前往法國作賽，成為賽事最佳球員。返回加納前，他在奧地利過了一星期，跟隨薩爾斯堡紅牛（FC Red Bull Salzburg）試訓，翌年加盟這支奧地利班霸的青訓梯隊，再被外借到輔屬紅牛的奧乙球隊C Liefering，正式展開職業球員生涯。

Raphael Dwamena的球員生涯高峰，是2018年加盟西甲球隊利雲特。（Raphael Dwamena X）

他之後輾轉落班瑞士、西班牙、丹麥、奧地利及阿爾巴尼亞聯賽，生涯高峰當數2018至2020年效力西甲利雲特（2019年被外借至薩拉戈薩），目前則是阿爾巴尼亞聯賽球隊KF Egnatia的球員，披上7號球衣的他，以9個入球暫列聯賽射手榜首位。他也曾於2017年入選加納國家隊，並於非洲國家盃外圍賽上陣，國家隊生涯上陣9次取得2個入球。

Raphael Dwamena的球員生涯並不亮麗，與其身體狀況不無關係。早在2017年，他被驗出心臟有問題，當時他差點就以1000萬鎊加盟英超白禮頓，正正因為心臟問題體測「肥佬」，交易告吹。2020年，利雲特要求他施手術置入植入式心律整流除顫器（ICD），讓球隊監測其心律。同年他離開利雲特轉投丹麥球隊Vejle Boldklub，曾於一場賽事中被驗出心跳極高，球會立刻終止他所有訓練和比賽。

2021年，死神曾為Raphael Dwamena敲響過警號。該年10月一場奧地利盃，為Blau-Weiss Linz披甲的Raphael Dwamena曾經暈倒，ICD立即輸出電流，透過導線傳送到心臟急救，他才幸運逃出鬼門關。

Raphael Dwamena於2017年被驗出心臟問題。 （Raphael Dwamena X）

然而這次死神認真了。阿爾巴尼亞聯賽KF Egnatia對FK Partizani的賽事，Raphael Dwamena戰至23分鐘時暈倒。從社交網站X（前稱Twitter）片段所見，他當時位處對方禁區頂位置，突然暈倒，雙方球員及球證見狀立即高速上前施救，救護車亦隨即駛入球場，可惜最終未能挽救Raphael Dwamena的生命。28歲本應是球員黃金階段，Raphael Dwamena卻魂斷賽場。

球會未有公布Raphael Dwamena死因與詳情，加納足總及他生前曾效力的球會均發悼念聲明。Raphael Dwamena曾經談及他的信念：「在神把你帶到另一個境界之前，總有些『什麼』要我們闖過，那『什麼』叫做過程。過程並不美好，必然是痛苦的，但我們必須要捱過。神永遠是可信的。」那幾分鐘，或許就是一個「過程」？但願神已把Raphael Dwamena帶到另一個世界，一個可以無憂無慮地踢快樂足球的世界。