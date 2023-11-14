曼聯名宿卜比查爾頓舉殯　各界名人與數千球迷送行致敬

英格蘭及曼聯傳奇球星卜比查爾頓（Sir Bobby Charlton）上月21日逝世，終年86歲。 其喪禮11月13日在英國曼徹斯特舉行，各界名人及數千球迷送行。



在曼聯奧脫福（Old Trafford）球場外，數以千計球迷在大風中守候。 當送葬隊伍經過球場外的Trinity銅像時，現場球迷掌聲致敬。而在卜比查爾頓、佐治貝斯（George Best）及丹尼士羅（Denis Law）的Trinity雕像下，擺有數百束花束紀念。

曼聯前主教練費格遜（Alex Ferguson），傑斯（Ryan Giggs）、高爾（Andy Cole ）及史高斯（Paul Scholes）等曼聯名宿、英格蘭主教練修夫基（Gareth Southgate），以及威廉王子（Prince William）、歐足聯主席施費連（Aleksander Ceferin）等，約1,000名受邀嘉賓出席在曼徹斯特大教堂舉行的私人儀式。

哈利馬古尼（Harry Maguire，又譯：麥佳亞／馬奎爾）及勞基梳爾（Luke Shaw）等曼聯現役球員也有參加，但主帥坦赫格（Erik ten Hag）因在荷蘭有要事而未能出席。

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生於1937年10月11日出生的「卜比Sir」，16歲加盟曼聯開始，人生主要的足球生涯都貢獻給了「紅魔鬼」，他主要擔任進攻中場及前鋒，由1954至1973年效力期間，一共為曼聯出戰753場，攻入249球，是球會的真正傳奇，完美的「曼聯先生」。他的出場和入球紀錄，都是在千禧年後，才被傑斯和朗尼分別打破。