悼卜比查爾頓——永遠的曼聯先生　走過慕尼黑空難的英國紳士︱足球

卜比查爾頓爵士（Sir Bobby Charlton，1937-2023）走完精彩一生，說起這位英格蘭及曼聯足球傳奇，幾乎每一個認識他的人都會形容他為紳士。卜比Sir當然是位謙謙君子，然而對歷來出產及培育過無數足球巨星的曼聯而言，只有他一人長久以來一直是球會「生招牌」，地位不下於畢士比及費格遜兩大傳奇領隊的「曼聯先生」。

筆者有幸在他2005年隨曼聯訪港期間跟他對談，一窺平日嚴肅冷靜的卜比Sir，熱情跳脫的另一面。



卜比查爾頓猶如曼聯「吉祥物」，他總是戴上球會領帶到奧脫福。（Getty Images）

香港不時有外隊訪港，曼聯大概是到港次數最多一隊。2005年那次紅魔鬼訪港陣容龐大，費Sir領軍下，朗尼、傑斯、雲達沙、里奧費迪南、尼維利兄弟悉數在陣，C朗原本亦隨隊，後來因為父親病重沒有隨行。

無論是季前熱身賽或是英超挑戰盃，球會代表、領隊和球星都會接受本地傳媒訪問，各人大概只視為「例行公事」，無論記者問什麼問題，都只給予標準答案。星光熠熠的紅魔鬼，最令人印象深刻的一位，卻是早已退役的名宿卜比查爾頓。

2005年卜比查爾頓（右）隨曼聯訪港，坐在他身旁為前足總會長霍震霆。（Getty Images）

憶起慕尼黑空難仍熱淚盈眶

當年已年近7旬的卜比查爾頓，一如他出席所有曼聯場合，總是穿上筆挺的西裝，配上招牌的紅魔鬼領帶。他退役後擔任曼聯董事長達39年，也是球會大使。曼聯每逢任何重大場合，幾乎例必見到他的身影。當球會其他成員只願為一次遠東之行「交行貨」，唯獨卜比Sir耐心地跟記者坐下來促膝詳談。

他爽快地有問必答，一如所有跟他共處的人所言，談吐溫文得體，盡顯紳士風度。當問他誰是曼聯歷來最有天份球員時，他想也不用想便答：「鄧肯愛華士」（Duncan Edwards），他侃侃而談這位前隊友如何厲害，談笑風生之際卻想到痛處——慕尼黑空難無情地帶走了他。「Munich」這個字幾乎未說出口，他已雙目通紅、熱淚盈眶。即使時隔多年，那份痛楚仍歷歷在目。他說句抱歉，關於空難的種種已不能再說下去。

卜比查爾頓年輕時候：

將堅毅與永不放棄注入曼聯骨血

鄧肯愛華士那時候被視為曼聯最注目的新巨星，慕尼黑空難導致曼聯7名球員當地身亡，愛華士縱被救出，14日後傷重不治。當年只得20歲的卜比查爾頓在空難中頭部受創，需住院一星期，不足一個月後已在足總盃賽事復出。

卜比Sir的偉大，不止他在球場內為曼聯和英格蘭建立的功業，更大程度上，是從慕尼黑空難中走過來，花上10年時間決意帶領紅魔鬼重返巔峰的那份堅強與堅持，空難後為曼聯兩奪英格蘭頂級聯賽冠軍仍不足夠，1968年歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）決賽，身為隊長的卜比查爾頓梅開二度領軍在溫布萊球場戰至加時擊敗賓菲加首度登上歐洲之巔，以慰早逝隊友在天之靈，作為首支贏得歐冠盃的英格蘭球會，以至那份永不放棄的堅毅精神，同時奠定曼聯日後發展的重要基礎。

卜比查爾頓與球王比利，二人終於可在天堂重聚，再切磋球技。(Getty Images)

訪問氣氛變得有點沉重，於是嘗試找個安全又輕鬆的話題。查爾頓兄弟的大名無人不識，他的舅父米爾般（Jackie Milburn）也是個傳奇，是紐卡素入球紀錄保持者。逗趣地提起：「舒利亞快要打破米爾般的入球紀錄……」，卜比查爾頓一改正經樣子，半秒內變臉成孩子般怪叫：「噢我的Uncle Jackie……我知道現實不太可能，但我私心地不想舒利亞打破他的紀錄。」（2006年2月，舒利亞以201球打破米爾般保持半世紀的紐卡素入球紀錄。）

卜比查爾頓與他最欣賞的曼聯球員史高斯。（Getty Images）

卜比Sir同時是英格蘭捧起1966年世界盃的英雄，談起國家隊，還記得他那時相當感慨，「我還是覺得史高斯能有貢獻……」他很欣賞這個後輩，始終認定史高斯為曼聯以至英格蘭最佳中場，可惜那時史高斯已退出國家隊，訪問一年後的2006世界盃，碧咸、謝拉特、林柏特、朗尼、奧雲為首的黃金一代，8強止步，由意大利贏得冠軍，而史高斯亦未如外界所料重返國家隊。

這就是卜比查爾頓，身為曼聯和英格蘭的一代英雄，依然保持謙遜親和，而且不介意在人前真情流露。正因如此，這個訪問在足足18年後的今天，還是印象如此深刻。

奧脫福球場外的一座銅像，也是以曼聯昔日最偉大的3名球員卜比查爾頓、佐洛貝斯（George Best）以及丹尼士羅（Denis Law）為代表。(Getty Images)

曼聯在畢士比（Matt Busby）領軍創下的首個王朝，到費格遜麾下橫掃錦標，中間有着20多年低迷時期，而兩個王朝與偉大領隊之間，正是由卜比查爾頓一人貫穿其中，橫越兩大世代。他自評不是最具天份一員，認定早逝的鄧肯愛華士才是，在球場上刻盡本份，連同在天上的好兄弟那份一起付出。

慕尼黑空難後，曼聯好一段時間陷入沉潮，他不離不棄留在紅魔鬼埋頭苦幹，球員生涯贏得的3次聯賽冠軍、1次歐冠盃、1次足總盃，冠軍次數遠遠及不上費格遜年代的一眾後輩，他的影響力和傳奇地位卻是無可撼動。退役後不停四出為曼聯宣傳奔走，作為「人肉吉祥物」他亦毫無怨言，直到近年患上認知障礙症才退下來。

勞碌奔波多年，現在終於可以退下來。卜比Sir，願你一路走好。

卜比查爾頓與費格遜，都是曼聯的重要人物。(Getty Images)