卜比查爾頓逝世｜碧咸發文哀悼：我名字由來　因他才能效力曼聯

曼聯傳奇卜比查爾頓（Bobby Charlton）離世，終年86歲，紅魔鬼一代球星碧咸（David Beckham）也發文哀悼——畢竟如他所說，自己能加盟曼聯是因為卜比Sir，他的名字，也是由卜比查爾頓而來。



卜比查爾頓離世後，球壇人物紛紛致哀、球賽也舉行默哀儀式，碧咸也在Instagram分享了自己兒時與卜比Sir的合照，寫下長文，他在文章開首如是說：「一切都由卜比Sir開始，我有機會為曼聯效力，也是因為卜比Sir。」碧咸兒時曾透過卜比查爾頓足球學校，獲得一次與巴塞隆拿一同訓練的機會；他在1991年獲曼聯簽下成為青年軍時，正是卜比Sir出任曼聯董事。

之後卜比查爾頓也在不少對碧咸來說重要的場合中現身，碧咸在2008年第100次為英格蘭上陣時，卜比Sir就親身向他頒授紀念「喼帽」，其後碧咸在英軍的上陣次數也超越卜比查爾頓，直到今天仍以115次上陣排史上第三。

卜比查爾頓（左）在2008年英格蘭對美國的友賽前，向碧咸（右）頒授第100戰的喼帽。（Getty Images）

碧咸續寫道：「這位先生也是我名字的由來，同時是我和世上許多人一直景仰的人，不僅是在曼徹斯特，在我們的國家也一樣——他在1966年在這裏贏得了世界盃，我永遠都會對他心懷感激。」碧咸的父母都是狂熱曼聯球迷，而卜比查爾頓正是碧咸爸爸最愛的球員，也因此以卜比Sir的中間名David為兒子起名。

「今天不僅是曼聯和英格蘭難過的一天，對足球和卜比Sir代表的一切而言，同樣難過……我們向Lady Norma（卜比查爾頓遺孀）、他們的女兒和孫兒們致慰問，卜比Sir，安息吧，今天我們懷着一顆沉重的心。」