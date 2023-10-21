英格蘭及曼聯傳奇球星卜比查爾頓逝世　終年86歲

英格蘭及曼聯傳奇球星卜比查爾頓（Sir Bobby Charlton）周六（21日）逝世，終年86歲。



卜比查爾頓剛在10天前才度過其86歲生辰，生於1937年10月11日出生的「卜比Sir」，人生主要的足球生涯都貢獻給了紅魔鬼曼聯，他主要擔任進攻中場及前鋒，由1954至 1973年效力期間，一共為曼聯出戰606場，攻入199球，是球會真正的傳奇，完美的「曼聯先生」。

卜比查爾頓年輕時候：

卜比查爾頓一生與曼聯經歷高低起跌，1958年與曼聯參加歐洲賽時在慕尼黑遇上空難，成為其中一位倖存者，經過養傷期後，他和曼聯用了10年時間重上頂峰，在1968年為曼聯取得歐洲冠軍球會盃，是第一支英格蘭球隊能夠成就此佳績。

卜比查爾頓同時亦是英格蘭傳奇球星，是1968年英格蘭主場捧起世界盃的主力球員球。

卜比查爾頓（Sir Bobby Charlton）3年前證實患上認知障礙症，是第5名患上此症的英格蘭1966年世界盃冠軍成員。當時再度引起憂慮。去年蘇格蘭格拉斯哥大學受英格蘭足總委託一份研究，曾指出足球員患此症風機會較一般人高3.5倍。