英超｜曼聯兩小將加拿祖及馬恩奴表現可人 前線兩大將齊破入球荒

戰果看似輕鬆，但過程其實一度頗為緊湊，曼聯作客以3：0大破「哀兵」愛華頓，除了全取分，更令主帥坦赫格欣慰的是，兩名18、19歲的新秀馬恩奴及加拿祖表現可人，而兩名攻擊主力拉舒福特及馬迪爾亦雙雙打破入球荒。



因財政問題被扣了10分的愛華頓，賽前有球迷發起示威，抗議英超賽會處罰不公，滿以為主隊的一腔怒火會發泄在曼聯上，但阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）在開賽僅3分鐘便在葛迪遜花園澆了一大盤冷水，這名阿根廷小將接應右閘達洛治右路傳中，於遠柱施展「倒掛金鈎」破網，助客軍早早先拔頭籌。加拿祖這下妙射，也令人想起曼聯名將朗尼於2011年2月在奧脫福主場射破曼城的一記倒掛金球。

曼聯翼鋒加拿祖一記精彩倒掛入球，有力問鼎英超今季最佳入球。（Getty Images）

加拿祖入球後，再做出偶像C朗拿度的經典慶祝入球方式。（路透社）

坦赫格今仗除了起用了19歲的加拿祖，他還重用另一小將高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）擔任防中，這也是該18歲的英格蘭中場首次以正選在英超賽場登場。馬恩奴今場表現得非常淡定，而且在上半場愛華頓攻勢最猛烈的時候，也守住了曼聯的防線，他先於31分鐘護空門，及後又飛身擋下積夏里遜的勁射；他戰至71分鐘退下火線時，錄得2次攔截、2次解圍及1次成功剷截的數據。

曼聯小將馬恩奴首次在英超以正選姿態上陣，但表現非常淡定。（Getty Images）

全靠馬恩奴護空門，否則曼聯早於上半場中段已失守。（Getty Images）

事實上，曼聯今場雖然大勝，但上半場中後段幾乎被愛華頓攻破大門，「拖肥糖」中鋒卡維特利雲表現落力，經常把握傳中機會埋門，可是他不是頂得太正，就是頂高；另外輔鋒杜哥利在32分鐘也有一次黃金機會，可是他接應杜韋麥尼爾傳中竟「熨射」柱邊出界。

愛華頓上半場有10次射門，4次中目標（曼聯只是2射1中），如果把握力較好，已一早追平，當然比賽就是沒有如果，而曼聯下半場調整後亦漸取回上風，至56分鐘再向主隊澆另一盤冷水。當時安東尼馬迪爾殺入禁區，博得12碼，原劊子手般奴費南迪斯讓拉舒福特主射，後者不負所託，取得自今年9月3日對阿仙奴以來的首個球會入球。

拉舒福特為曼聯射入12碼，他也打破了兩個多月的入球荒。（Getty Images）

馬迪爾為曼聯「埋齋」，也終在今季英超「開齋」。（路透社）

一不離二，馬迪爾在75分鐘接應般奴費南迪斯直線妙傳輕鬆射成3：0，今季英超終於「開齋」，上一次他為曼聯貢獻「士哥」，已是今年9月23日聯賽盃對水晶宮的時候；雖然馬迪爾及拉舒福特今場發揮未算頂級，但雙雙打破入球荒，可望增添比賽信心。

曼聯全取3分後，以13戰得24分升上第6，距離同日擊敗熱刺升上第4的阿士東維拉僅4分，落後榜首的阿仙奴6分，還未脫離爭標行列。愛華頓因扣了10分，今仗輸波後仍得4分排尾二。