英超｜阿仙奴門將「解凍」正選上陣兩度蝦碌　英格蘭名宿籲離隊

阿仙奴在英超作客賓福特，以1：0擊敗對手封王，雖然沒有失球，但久違地正選上陣的門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）偶爾的「蝦碌」仍然搶鏡。

蘭斯達爾短短半年間由正選爭標陣容的重心，變成後備門將，英格蘭兩位名宿里奧費迪南和高治也不禁勸他「向前看」。



阿仙奴今夏由賓福特以先借後買的形式借用門將大衛拉耶（David Raya），這位門將很快便站穩陣腳、取代蘭斯達爾成為正選。雖然日前盛傳阿仙奴決定啟動買斷條款，但拉耶今季在技術上仍是賓福特球員，今仗「兵工廠」鬥賓福特，拉耶也因而不能上陣，之前9場聯賽都坐後備或不在名單的蘭斯達爾，因而獲近3個月以來首場正選，是他自9月3日以3：1擊敗曼聯以來，第一次在英超上陣。

蘭斯達爾遭麥比奧莫逼到失誤。（Getty Images）

雖然阿仙奴由夏維斯建功，以1：0擊敗賓福特並升上榜首，但蘭斯達爾偶爾有失誤，其中兩次較明顯而成為球迷熱話，第一次出現在13分鐘，他當時在小禁區內控球，但未有很快地傳給隊友，對手前鋒麥比奧莫（Bryan Mbeumo）衝前向他施壓，他似乎想扣過對手卻失誤半坐倒地上，皮球遭麥比奧莫搶去、短傳予隊友後射門，幸好阿仙奴中場迪格蘭賴斯反應快、站位也剛好，成功護空門。

第二次發生在37分鐘，蘭斯達爾手持皮球準備掟出，唯他竟然掟出一個途程很短的「彈地波」，皮球又落在賓福特球員腳下，結果形成了一次攻勢，成為網民口中「搞笑的一擲」。

蘭斯達爾的表現似乎因上陣時間銳減而有所下滑，不過一眾阿仙奴球員顯然十分支持他，而他也成功在罕有的上陣機會中保持不失球，比賽結束後，隊友都前來為他加油。而主帥阿迪達被問及有關蘭斯達爾的處境時，選擇輕輕帶過：「他很有勇氣，他的性格正是我們需要的，足球就是如此，我很滿意這支球隊，最後也沒有失球，我們展望下一場。」

蘭斯達爾的處境頗為艱難。（Getty Images）

但英格蘭兩位名宿——里奧費迪南和高治，則認為蘭斯達爾或許要考慮「向前看」，高治說道：「若情況持續，他要考慮向前看，他當然會想成為歐國盃英格蘭大軍的一份子，他有條件成為未來的一號門將，但他首先要落場，而目前看起來他似乎不會有這機會。」

里奧費迪南則認為，若蘭斯達爾繼續在英超和歐聯坐冷板，就會離隊，「那我覺得他不會留隊，他很努力才去到頂級，他冒起的過程本身就頗獨特，踢過低組別聯賽、很多不同球會、試過兩次降班，他有應對逆境的能力。現在他要再次競逐、爭取位置，但（失去正選）本身並不是他的表現有什麼問題，他應該很難接受留下來當二號門將。」