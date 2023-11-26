英超賽果｜夏維斯完場前建功 阿仙奴作客1:0小勝賓福特升榜首

乘着曼城與利物浦打成平手失分下，阿仙奴作客賓福特憑夏維斯在89分鐘的入球，以1：0小勝，並以13戰得30分的戰績升上英超榜首；曼城及利物浦分以1分及2分緊隨其後，分列第2及3位。



阿仙奴主帥阿迪達今仗排出全攻型陣式，除了前線以加比爾捷西斯、布卡約沙卡及加比爾馬天尼利攻堅，中場起用了復出的隊長馬田奧迪加特及李安度杜沙特，只餘下迪格蘭賴斯擔任防守中場，而戰情也一如阿迪達所料是一場攻防戰。

杜沙特在完半場前補頂入網，但被VAR吹罰越位在先。（Getty Images）

夏維斯在完場前近射得手，助阿仙奴以1:0小勝賓福特。（Getty Images）

雖然「兵工廠」控球率超過六成，但面對賓福特屯重兵於後防，也難以組織具威脅的埋門，至完半場前3分鐘，捷西斯接應傳中近頂雖被撲出，杜沙特近門補一頭頂入，可是經VAR覆檢後認為越位在先。

易邊後，戰情同樣膠着，阿仙奴雖然控球較多，也取得不少射門，但真正具威脅的攻勢卻不多，直至89分鐘，沙卡右路傳向遠柱，後備入替的夏維斯接應近射得手，取得「絕殺」的一球，也助阿仙奴取得三連勝，並以13戰得30分升上榜首。

奧迪加特缺陣3場後，今仗復出，但狀態一般。（Getty Images）

致勝功臣夏維斯賽後說：「我在這幾個月很努力訓練，今天終獲得回報。這是一個精彩的入球，也是一記精彩的傳送，我們平時已練習了很多遍，過去數月對我來說是有點困難，但我感謝我的隊友都很支持我，助我渡過難關。」夏維斯上次替阿仙奴建功，已是9月30日面對般尼茅夫的事，並足足有9場未有入球。