馬古尼曾被加納國會議員嘲諷　一年後發言當眾道歉｜足球熱話

一年前，哈利馬古尼（Harry Maguire，又譯哈利麥佳亞）的名字由英格蘭紅到加納，事關加納國會在討論預算時，一名議員以馬古尼作比喻，批評主理經濟的副總統辦事不力。

相隔一年，馬古尼用行動說話，不再「攔截隊友仲助攻對手」，如今再獲坦赫格的信任。該名加納議員在討論預算又提起馬古尼，今次不是嘲諷，是道歉。



加納國會議員Isaac Adongo在去年討論財政預算時發言，以哈利馬古尼作例子，批評主理經濟的副總統Mahamudu Bawumia表現欠佳。Isaac Adongo指這名曼聯中堅是「曼聯後防最大威脅」，更在場上「攔截自己隊友，仲助攻對手」，而副總統就猶如「財經版馬古尼」，若然以他擔任重心的話，國家就有難了。當議事廳聽到他的精彩又幽默的發言時，議員們都忍俊不禁。

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相隔一年，加納國會日前討論來年的財政預算，Isaac Adongo再度發言，並再一次提起哈利馬古尼。「如果大家記得上年開會，我曾經用馬古尼比喻副總統Mahamudu Bawumia。」來了，難道他再度嘲諷「麥隊」，「主席，我要向哈利馬古尼道歉！」身後的議員的臉上已露出笑容。

「主席，我上年用你（愛隊）嘅守衛做例子，當時你好嬲。今時今日，哈利馬古尼已經脫胎換骨。」議事廳傳來認同的聲音，Adongo再說：「馬古尼而家為曼聯入波，更係球隊嘅主力球員。」即使為馬古尼平反，但都不忘攻擊政敵，「至於我哋個馬古尼，佢喺國際貨幣基金組織唔知做緊乜。」

一年後，馬古尼以表現為自己平反。（Getty Images）

哈利馬古尼收到來自非洲的道歉，他透過社交網站表示接納Isaac Adongo的致歉，並約定對方在奧脫福見。