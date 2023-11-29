歐聯｜PSG憑爭議12碼逼和紐卡素　歐洲足協手球指引成空話

人類總是重複犯錯，而VAR的制度則是無間斷犯錯。紐卡素於歐聯F組賽事作客巴黎聖日耳門（PSG），以一球領先了70分鐘，卻在補時階段被吹罰了一個爭議12碼，結果遭逼和1：1。

這個判決不單改寫了今場賽果，甚至影響出線形勢。諷刺的是，歐洲足協今年4月才就手球條例提出指引：皮球先觸及身體再碰到手，不算犯手球。



紐卡素在上半場令人詫異地沒有退守，雖然控球率不及PSG，但幾個攻勢都十分到肉，至25分鐘，阿米朗禁區邊勁射，主隊門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）撲出不遠，阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）「執死雞」，讓「喜鵲」領先1：0。

伊沙克門前「執死雞」，助紐卡素令人意外地領先。（路透社）

PSG之後大舉反撲，尤其在最後廿多分鐘簡直圍攻紐卡素，但客隊門將尼克普比表現神勇，PSG中目標的埋門有7次，普比便撲出了6次，而且當中有幾次是禁區內的近射；當然，PSG的把握力亦難以稱善，全場起腳31次，預期入球指數高達4.47，最終卻要靠一記12碼才由麥巴比操刀中鵠，搶回一分。

可是，這記12碼卻充滿爭議，當時已是比賽最後幾分鐘，PSG右路傳中，紐卡素左閘利夫拿文度（Tino Livramento）擋出皮球，現場球迷不斷叫囂，說是「手球」，但球證Szymon Marciniak示意比賽繼續，一眾PSG球員圍着他理論，結果VAR介入，而Marciniak看過錄像後改判手球犯規，直指12碼點。

利夫拿文度今仗表現出色，卻因一球爭議性手球，令紐卡素只能取得一分。（路透社）

然而，從慢鏡可見，皮球是先「省」中利夫拿文度的胸口再彈到其手肘位置，似乎如此判12碼是有點過嚴。紐卡素主帥賀維賽後說：「我覺得是（有點不公平）。我意見是，這不是一個正確的決定。那個波是反彈的，用慢鏡看，跟現實情況完全不一樣。」

事實上，今年3月歐洲足協才開了一個大會，施丹、費高、馬甸尼、卡比路、修夫基、賓尼迪斯⋯⋯一大堆名宿名帥齊集，其中一項議題就是釐清一些犯規的灰色地帶，尤其是手球條例，克羅地亞名宿波班當時便說：「手球，經常惹來爭議，或許我們可以令這規則的判決比較一致，從而讓比賽回歸正常。」

麥巴比在補時射入12碼，助PSG保住1分。（路透社）

歐洲足協在會後公布，「如果皮球先前打中球員的身體才反彈，特別是當皮球不是飛向球門時，則不應對球員判手球犯規」，但這項指引似乎沒有被落實。利物浦於11月9日在歐霸盃作客不敵圖盧茲時，本身在最後一刻追成3：3平手，但經VAR覆核被吹掉入球，原因是整個攻勢的起點，紅軍中場阿歷斯麥亞里士打控球時手臂碰到皮球，但賽後已有意見是，麥亞里士打是先以胸口控到皮球才到手臂觸及皮球，所以根據新指引不應判犯規。

PSG今仗有31次埋門，但不是不中目標，就是被紐卡素門將普比瓦解。（路透社）

或許麥亞里士打那一球不算明顯，但利夫拿文度這一球卻十分清楚，但球證似乎也沒有理會歐洲足協的指引，依舊判罰手球犯規。這不單令紐卡素失掉2分，還隨時令他們緣盡16強；他們現時以5戰得5分，下仗必須在主場擊敗AC米蘭，才有望晉級；至於同日多蒙特作客以3：1擊敗AC米蘭，5戰得10分，率先晉級，或許令現得7分的PSG在最後一仗有可乘之機。