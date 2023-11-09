歐聯｜哥本哈根「瑞典美斯」一球成名　成熟外貌下藏遠大夢想

「記住他的名字，他是朗尼！」

86分54秒，哥本哈根後備入替的巴迪基（Roony Bardghji）在禁區內窩利抽射破網，攻入4：3的一球，成為球隊的反勝英雄。

巴迪基的球衣印上「Roony」，與曼聯名宿朗尼只差一個英文字母，或許是另一個一球成名的故事。從巴迪基的外表，難以相信他只得17歲，成熟的面貌背後，卻是無窮無盡的自信，這名生於科威特的新星，相信憑雙腳可以寫下獨有的故事。



巴迪基攻入絕殺曼聯一球。（路透社）

下半場中段，哥本哈根與曼聯打成2：2平手，年僅35歲的少帥尼斯特普（Jacob Neestrup）「撳掣」，63分鐘換入巴迪基，希望增強攻力，並重寫上星期在丹麥盃入替建功的好戲。17歲的巴迪基入替不久，哥本哈根卻隨即因手球輸12碼，般奴費南迪斯一射中鵠，哥本哈根再度落後，之後憑利域格（Lukas Lerager）近射再度追平。

曼聯全軍退守，形成哥本哈根圍攻的姿態，巴迪基在右路甚為活躍，多次以個人能力突破，其後哥本哈根左路一次傳中，馬古尼頭槌解圍頂出不遠，落在無人看管的巴迪基腳下，這名身穿40號球衣﹑背上印着「Roony」的17歲新星，第一時間球不着地窩利起腳，奧拿拿再度失守，哥本哈根隊友隨即衝前與巴迪基慶祝，而看台亦傳來「Ronny！Ronny！」的叫聲。

巴迪基成為反勝功臣，他及後在社交網站發文，「在柏肯球場（Parken）瘋狂的一晚，畢生難忘的一天」。

歐聯速評｜曼聯少打一人反負哥本哈根的啟示——愈驚輸，愈會輸！

歐聯｜曼聯拉舒福特食身位踩腳領紅被逐 坦赫格：紅牌改變了一切

反勝曼聯成為巴迪基畢生難忘的一天。（Getty Images）

巴迪基以17歲358日之齡建功，成為歐聯史上最年輕射破曼聯大門的球員，今仗彷彿一球成名，但這名瑞典小將今季早已在丹麥聯賽「響朵」。巴迪基不乏上陣機會，今季24次披甲，各個賽事交出11個入球，成為入球泉源之一。

巴迪基在科威特出生，7歲移居瑞典，並開展其足球生涯，2019年加入當地老牌球會馬模。「他（巴迪基）具備純熟的技術﹑理解球賽的能力﹑與隊友的配合度，在這個年齡對比其他同齡球員，是十分出色。」這是馬模U19教練對巴迪基的評語，巴迪基當年只得14歲，但已直接被召入U19，哥本哈根隨即相中巴迪基，並開出高價轉會費及薪金，他早前與球隊續約至2025年。

巴迪基早前與哥本哈根續約至2025年。（Instagram截圖）

丹麥聯賽規定，年過16歲才可在聯賽上陣，巴迪基年滿16歲後6天，哥本哈根隨即派他上陣，成為哥本哈根史上最年輕為一隊披甲的球員，並在第2次聯賽上陣取得首個入球。巴迪基隨即被傳媒冠上「瑞典美斯」的稱號，瑞典U17教練同樣對他讚不絕口，「他（巴迪基）的腳下功夫非常好，難以搶走他的腳下球，而他左﹑右腳同樣純熟，令球員十分困難防守他，這些能力使他與眾不同。」

雖然從外表難以認定巴迪基是一名17歲的小將，但從他對未來期許，卻展示初生之犢不畏虎。早在上輪對曼聯前，巴迪基在官方網站豪言：「我們有能力在奧脫福取分。」

擊敗曼聯，對巴迪基來說，只是短期目標，他曾經在訪問中透露自己的真正目標，「我想成為世界上最佳的球員。」巴迪基被冠上「瑞典美斯」的稱號，而他的偶像就是美斯，但他未必跟隨偶像的步伐，「效力皇家馬德里是我的夢想，我希望可以效力很多很多年。」