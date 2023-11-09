歐聯速評｜曼聯少打一人反負哥本哈根的啟示——愈驚輸，愈會輸！

「Roony, Roony！」哥本哈根球場主場球迷都叫着這名字，雖然發音相似，但指稱的不是曼聯名將朗尼（Wayne Rooney），而是為主隊射成4：3的巴迪基（Roony Bardghji）。這名17歲小將一戰成名的故事，或出於拉舒福特被逐令「紅魔鬼」少打一人，但更大的原因是，坦赫格的臨場指揮出了問題。

曼聯落敗後，於歐聯A組4戰只得3分敬陪末席，相反同組的拜仁慕尼黑4戰全勝提早晉級。



曼聯本身有個好開始，倒戈的凱倫（Rasmus Hojlund）在3分鐘便先開紀錄，然後於28分鐘又憑一次反擊梅開二度。賽事的轉捩點是拉舒福特於42分鐘被逐，從VAR定格來看他確實踩中對方守將耶列特（Elias Jelert）的足踝，屬危險動作，但如果以慢鏡來看，他其實只是伸腳「攞位」而剛好踏中對手，直接領紅似乎有點過嚴。

歐聯｜拉舒福特食身位踩腳領紅被逐 坦赫格：紅牌改變了一切

凱倫在英超尚未開齋，但於歐聯卻射入了5球。（Getty Images）

當然，這種判罰今季司空見慣，重點是如何應對，而曼聯上下卻似乎未能適應少打一人的局面。事實上，曼聯當時領先兩球，儘管上半場補時達13分鐘，先守住勝果，待半場休息時再部署，是合理的要求；然而他們卻在上半場補時階段連失兩球，先被艾爾尤諾斯（Mohamed Elyounoussi）門前射入，復遭迪奧高干沙利斯（Diogo Goncalves）主射12碼中鵠，令雙方以2：2打成平手。第2球哈利馬古尼犯手球被罰極刑實屬意外，但第一球右閘雲比沙卡因對方走位拉了入中路，卻沒有隊友填補其位置，讓對手輕鬆傳中再射入，反映曼聯整體防守體系有缺陷，而且不少球員的防守意識不足。

曼聯翼鋒拉舒福特被逐成為賽事的轉捩點。（Getty Images）

其實曼聯在下半場雖然捱打，但69分鐘藉對方中場利域格（Lukas Lerager）禁區內犯手球，由般奴費南迪斯射入12碼再度領先。可是，曼聯此時卻放棄控球，愈縮愈後，似乎只想守住勝果到完場。

愈驚輸，愈會輸。被圍攻的曼聯於83分鐘始終要失守，利域格將功補過，接應左路傳中，在遠柱從達洛治的「盲眼位」攝入，並近射扳平。4分鐘後，曼聯再次讓對手輕鬆傳中，這次馬古尼雖然勉強頭槌解圍，但被巴迪基在禁區內拾得皮球，無人看管下抽射破網，也助哥本哈根戲劇性地以4：3反敗為勝。

般奴費南迪斯射入12碼，一度為曼聯再度領先至3:2。（Getty Images）

今場輸波後，曼聯今季只比賽了17場，已輸掉第9仗，是傳奇領隊費格遜辭任以來最誇張的紀錄；此前11季，數最快迎來第9場敗仗的是2013/14球季，那支由莫耶斯領軍的「紅魔鬼」也用了34場才取得第9敗。

曼聯今仗雖然半場前已少打一人，但本身有兩球優勢，及後也曾一度領先，賽後曼聯名將史高斯也忍不住慨嘆球隊理應擁有足夠的經驗去維持勝果，但坦赫格一味指揮球員縮後，卻肯定非明智之舉，哥本哈根全場有29次傳中，而且很多時是沒有受壓，看準時機才傳出皮球，或許曼聯眾守將以為禁區內有足夠人員防守，便擋住對方的攻擊，但結果說明並非如此。

科威特的17歲小將巴迪基，成為哥本哈根今仗的英雄。（路透社）

坦赫格賽後說：「我在這一仗看到很多正面的東西，可是我們在最後階段失去了集中力，畢竟我們有很長時間都以10人應戰。我們當然很失望，因為我們努力戰鬥，踢得出色，但最後連1分也沒有。」利物浦與熱刺今季分別曾9人應戰，但兩軍在比賽過程中仍奮力爭勝；相比之下，曼聯最後時刻卻明顯欠缺了這份決心，或許坦帥要令眾將明白，輸人，卻不能輸陣。