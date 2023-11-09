歐聯｜曼聯拉舒福特食身位踩腳領紅被逐　坦赫格：紅牌改變了一切

曼聯在歐聯A組作客哥林哈根，面對母會的凱倫梅開二度，紅魔鬼有個理想的開局，但卻因為拉舒福特（Marcus Rashford，又譯華舒福）而徹底扭轉形勢。這名曼聯翼鋒在爭持時食身位，不慎踩中對方，然後經VAR覆核後，認為是嚴重犯規，拉舒福特直接領紅被逐，曼聯形勢同樣急轉直下，上半場末段連失兩球，下半場更被對手反勝，歐聯4戰1勝3負，小組包底。主帥坦赫格直言拉舒福特的爭議紅牌改變了一切。



曼聯今仗有個美妙的開局，倒戈的凱倫（Rasmus Højlund）接應麥湯米尼地波傳中近門撞入，加上其後的「執死雞」，30分鐘梅開二度，亦是他為曼聯在歐聯攻入的第5個入球。曼聯看來一切都順風順水，直至上半場末段，拉舒福特與對手耶列特（Elias Jelert）一次爭持，搶身位時左腳踩中對方的足踝，VAR再三覆核下，認定「福仔」是嚴重犯規，球證直接向他出示紅牌，拉舒福特也只好苦笑。

拉舒福特爭持搶身位踩中對手。（影片截圖）

拉舒福特被爭議紅牌趕出場。（Getty Images）

突然打少一人的曼聯，陣腳大亂，哥本哈根上半場末段先追一球，加上其後哈利馬古尼禁區內犯手球，哥本哈根在完半場前追成2：2平手。曼聯換邊後依然推打，馬古尼頭槌令對方犯手球罰12碼，將功補過，般奴費南迪斯12碼建功，曼聯再取領先，奈何領隊坦赫格為了保住勝局，愈縮愈後，反而給予哥本哈根更多空位，紅魔鬼末段4分鐘連失兩球，最終以3：4反負對手，今季歐聯4戰錄得1勝3負，暫列A組的榜末。

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曼聯今季歐聯4戰吞3敗，暫時在A組包底。（Getty Images）

拉舒福特被逐離場成為今仗的轉捩點，坦赫格直言該判決改變了一切，「當拉舒福特被罰紅牌，整場賽事的形勢扭轉，這是一個嚴苛的判決，他只是為了爭波。下半場我們失了兩球，但兩球也是無效的，一球是越位，今季很多關鍵判決也對我們不利。我感到十分失望，我們很努力但卻沒有分數。」

「我們開段表現非常好，一切盡在掌握中，直至出現（拉舒福特）紅牌後，形勢就急轉直下。」今仗梅開二度的凱倫賽後如此說道，這名丹麥前鋒指球隊一段時間未能接受十人應戰的事實，而今仗未能取得分數是不幸。

坦赫格與凱倫都直言，拉舒福特的紅牌改變了一切。（Getty Images）

利物浦名宿加歷查也罕有地站在曼聯的一方，他在社交網站斷言拉舒福特的犯規一定不是紅牌，「拉舒福特無可能係紅牌，從慢鏡重播及定格感覺好似嚴重10倍。」其後他再發文：「唔好理VAR，令人羞恥。」（Get rid of VAR, that’s a disgrace）