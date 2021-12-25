大棠紅葉路線｜大欖隧道轉車站上井坑山　漫步大棠山道賞楓香打卡

強烈冬季候風持續影響華南沿岸，為當區帶來晴朗及乾燥天氣，本港早晚天氣清涼，午後氣溫回暖，小組今周到大棠賞楓，大欖轉車站集合。

（出發日期：2021年12月8日星期三）



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早上9時30分在大欖轉車站集合，四人一組沿大欖涌郊遊徑起步點起步，經井坑山、四排石、白水嶺下山至休憩地大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，行上井坑山及四排石山👇👇👇

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休後步至吉慶橋，經大棠山道漫遊，沿途賞紅楓。今年大棠山道兩旁的楓香樹特別美，早已轉紅，但山上的還未變色，相信過一兩星期山上的楓香樹也會轉紅。看過紅楓，沿路下山。

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真好！到燒烤場前已有小巴，車也足夠，等一會就有車。上車搭回元朗，到傳麵世家下午茶。今日走約10公里，約5小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，漫遊大棠山道賞紅楓👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

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