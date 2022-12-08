元朗行山｜大欖轉車站上四排石山往吉慶橋　行三美脊荒徑落大棠

天文台預測今日大致多雲，有幾陣雨。前幾天已經潮濕有微雨。天氣不佳，又隨意選一條易行的路線算了。這兩天舉行「龍尾沙灘節」，去大美督和烏蛟騰的交通或會繁忙。於是轉去新界西行大欖涌郊遊徑。行程是從大欖轉車站上四排石山，沿郊遊徑走，到吉慶橋大休時，才看情況決定下半段行程。

（出發日期：2022年11月27日）



以往行大欖涌郊遊徑都是在錦上路站起步，但從錦上路站上郊遊徑，剛起步便要走幾百級，太辛苦了。今日改去大欖隧道轉車站起步，避過那條梯級路。

▼按圖看清路線及沿途風景，大欖隧道轉車站起步上四排石山👇👇👇

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十點卅五分便在吉慶橋大休。這可算是最早的一次大休了。原定的行程是去伯公坳落大棠，但時間太早，於是決定走「三美脊」上的一條荒徑。若走完荒徑還有時間，便再去「三粒鑽石」。十一點左右大休完畢，走林道去三美脊。

▼按圖看清路線及沿途風景，吉慶橋大休、走「三美脊」👇👇👇

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