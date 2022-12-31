元朗行山｜漫步大棠打卡楓香紅葉　登千島湖清景台下山至掃管笏

冷風南下，周三天氣寒冷、早上到達元朗氣溫只得十度，還下着毛雨，隊友約在又新街巴士站集合，原定去雞公嶺，見有雨上雞公嶺恐會濕跣，馬上改路到大棠走走，順道賞紅楓。

（出發日期：2022年12月14日）



9點隊友齊集又新街，前往千色店附近搭K66巴士到大棠山道，下車後向後走回少許，沿馬路直上經保良局渡假營至大棠郊野公園標柱，拍張照左邊石級上行至燒烤場，穿過燒烤場接回大棠山道沿途賞紅楓，今年楓香樹已漸變紅，雖然下著細雨，但也很美。

▼按圖看清路線及沿途風景，大棠山道賞紅葉再往伯公坳、千島湖清景台👇👇👇

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今日下雨遊人不算多，隊友慢慢賞楓、拍照，到岔口右轉往伯公坳方向，經中白虎坳、西白虎坳（赤兔神駒）至麥徑「181路牌」附近上千島湖清景台。天氣太冷加上有雨，清景台上只有幾個遊人，拍照後原路下山接回麥徑前行，到岔口向上往黃泥墩水塘，向下出掃管笏，走左邊前行少許在馬路旁大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿岔口往掃管笏落山👇👇👇

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休後續往下行見岔口往小欖，上次由大欖上來就是走這條路，今日繼續向下，很快就入村，還見有羊咩咩在路邊吃草，再往前行到掃管笏村，村旁有天后廟及陳氏祠堂，沿村路步出村口正記茶餐廳午膳，飽餐後步出黃金海岸搭巴士出荃灣轉車，今日冷風細雨，改路走大棠輕鬆遊10公里，4小時走完。

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（部份相片取自隊）

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