中國女足友賽美國兩戰皆北　無帥之師交鋒射門數據反映實力差距大

中國女足近日訪美，與美國女足踢了兩場友賽皆落敗。在當地時間昨（5日）晚的第二場友賽，中國雖有沈夢雨完半場前建功領先，但之後被美國連入兩球輸1：2。中美女足實力差距明顯，今場雙方射門數據都幾懸殊，美國24射11次中目標，而中國就4射1中。



中國女足訪美，在12月2日及5日踢了兩場友賽。（微博）

中國女足今月訪美，與美國女足踢兩場友賽，巧合的是，這兩支隊伍皆為無帥之師。美國上月宣布邀得車路士女足主帥希思（Emma Hayes）執帥印，但這位女足名帥到明年奧運前兩個月才正式上任，所以今次熱身賽由暫代教練基高莉（Twila Kilgore）領軍。中國方面，在杭州亞運失金兼失落巴黎奧運資格後，與教練水慶霞解約，至今未公布新帥人選，暫由青年隊主帥王軍為首的臨時教練團領軍。

中國女足與美國女足首場友賽，以0：3敗陣。（微博）

中國及美國曾經是世界女子足球兩大班霸，但兩隊如今實力褪色。美國在今年的世界盃16強止步，創隊史最差成績，以往她們都穩入4強。不過，比起下滑得更嚴重的中國，美國的實力只是由超班變成世界一線，明顯在「鏗鏘玫瑰」之上，至少美國還可以晉身明年的巴黎奧運。這兩場友賽亦反映了兩隊的差距。

中國先以0：3落敗。（微博）

在12月2日的首場友賽，中國淨吞3蛋，全場僅2腳射門，而美國的攻門多達20次，當中11次中目標。

美國隊在當地時間昨晚再友賽中國。（網上圖片）

到12月5日的第二場友賽，中、美女足再度碰頭，形勢也是差不多，美國壓住半場進攻，卻未能破門。中國在上半場補時靠死球攻勢領先，閆錦錦左路近底線開罰球，斬向遠柱，汪思倩頭槌頂回中路，沈夢雨門前趕到射入，中國半場領先1：0。

美國換邊後也是靠死球製造入球，在62分鐘右路角球傳中，中國球員多次解圍失誤，皮球仍然留在禁區內，美國的高菲（Sam Coffey）離門約17碼射入。79分鐘，美國在禁區外獲得罰球，射門省中中國的人牆高出，梳爾（Jaedyn Shaw）在亂戰中射成2：1。今場美國的射門有24次，當中11次中目標，而中國就4射1中。

中國女足今日啟程回國。失去巴黎奧運資格後，中國女足將有兩年沒有大賽踢，球隊按計劃至明年5月才會再次集訓。

美國現時世界排名第3位，而中國則排15位。