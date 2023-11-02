中國女足緣盡巴黎奧運眾將淚灑球場　門將：過半隊球員感冒發燒

中國女足在巴黎奧運入場券的生死戰，與韓國隊打成1：1平手，雙雙無緣第三圈，史上第二次未能打入奧運，賽後多名球員掉淚，隊長王珊珊更在鏡頭前哭成淚人。開賽前榮膺亞洲足協女足年度最佳教練的水慶霞，未能領軍晉級，坦言自己的未來「不太好說」。



巴黎奧運女足亞洲區外圍賽第二圈，中國隊與韓國打成1：1平手，加上早前開賽的朝鮮大勝泰國7：0，以B組首名晉級，中﹑韓則「攬炒」雙雙出局。女足在1996年阿特蘭大奧運起被列入奧運項目，中國繼2012倫敦奧運後，第二度無緣奧運。

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中國與韓國的生死戰打成1：1平手。（新華社）

世界盃分組賽出局﹑杭州亞運摘銅，如今篤定無緣巴黎奧運，「鏗鏘玫瑰」眾將都顯得十分失落，不少球員落淚，亦有球員與主教練水慶霞相擁。中國女足隊長王珊珊賽後接受訪問時，在鏡頭前難忍淚水，同時寄語新一代，將女足的精神傳承下去，「今天比賽整體而言踢得不錯，可能差點運氣吧，希望未來的年輕人可以把女足永不放棄的精神發揚光大。感謝球迷﹑教練﹑隊友及工作人員，大家一起拚博﹑努力，就不留遺憾了。」

國足在生死戰未能如願晉級，門將徐歡表示隊中不只承受壓力，還有其他困難，「縱然不滿意這個賽果，但我們對自己的努力及付出感滿意，外界都不知道我們有什麼困難，我們球隊在賽前超過一半隊員感冒發燒，但我們都團結一致，全力以赴，努力交出我們最好的一面。」

女足眾將都難掩失望。（新華社）

水慶霞：看到國足與世界的差距

中國女足主帥水慶霞在開賽前獲得亞洲足協女足年度最佳教練的殊榮，卻未能帶領球隊再晉一級，她在賽後即向外界致歉，「很抱歉未能拿下今場賽事，但球員們今仗發揮了良好的水平及風格，她們全都盡全力了，感謝她們，我都十分心疼這些姑娘。」

「鏗鏘玫瑰」接連在大賽失利，水慶霞能否保住帥印已經是外界的話題所在，「水導」坦言自己的未來難料，但不及國足的未來重要，「今次比賽是不達標，但更多年青球員從比賽中得到鍛鍊，從失敗當中找尋正確的方向，最近的大賽看到我們與世界的差距，尤其是青訓，這應該是未來主要的發展方向。就我的未來而言，現在不太好說，無論如何都希望中國女足愈來愈好。」