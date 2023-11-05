女足英超最強教練季尾離車路士11年間橫掃本土錦標　勢任美國主帥

車路士女足過去10年橫掃英格蘭本土各大錦標，在位11年的領隊可謂希思（Emma Hayes）居功至偉。今夏女子世界盃過後，女子英超（WSL）新球季開始不久，即傳來一枚震撼彈——希思今季尾將會離開車路士，她預料會接任美國女足主帥一職。



車路士女足過去10年橫掃英格蘭本土各大錦標，在位11年的領隊可謂希思（Emma Hayes）居功至偉。（Getty Images）

車路士會方已確認希思季尾離隊的消息，外界盛傳她會接掌美國女足，藍軍聲明中言語之間已露端倪，「希思季尾將會離隊，在女子英超及球會範疇以外追尋一個新機會。」

希思2012年接任車路士女足領隊，任內6次贏得女子英超冠軍，5次足總盃，2次聯賽盃，1次春季系列賽冠軍以及1次社區盾，當中兩度成為雙料冠軍，2020/21球季更成為本土三冠王。她帶領車路士成為英格蘭近年最成功的女足球隊，希思6次獲選女子英超年度最佳領隊，並在2021年晉身女子英超名人堂。

她為車路士女足幾乎贏盡所有，只欠歐聯， 她領軍在2020/21球季歷史性殺入決賽，惟不敵巴塞隆拿得亞軍，上季在4強再遇巴塞，結局還是一樣。

2023世界盃美國女足16強出局，安度盧夫斯基（Vlatko Andonovski）辭任主帥。（Getty Images）

美國女足出動史上最高薪撬希思過檔

希思在球會層面取得極高成就，再進一步的追求，可能就是國家隊。史上最強女足國家隊美國，在2015、2019連贏兩屆世界盃冠軍後，由安度盧夫斯基（Vlatko Andonovski）接任執教，然而今屆女子世界盃在新老交替下16強出局，創下史上最差成績，安度盧夫斯基在球隊出局後兩星期辭任，他的副手基高莉（Twila Kilgore）出任看守主帥，直至找到繼任人為止。

ESPN消息指，美國足總董事局已同意聘用希思為女足新任主教練，只待正式公布。The Athletic則報道，希思的合約人工將創下女子足球主帥新紀錄。ESPN引述消息人士指，美國足總董事局在會議上討論將希思的人工，與美國男足主帥貝赫達（Gregg Berhalter）看齊。