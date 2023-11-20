中國足協與女足主帥水慶霞解約　亞運失金再無緣巴黎奧運成致命傷

縱然中國女足主教練水慶霞早前榮膺亞洲足協年度女子最佳教練，但「鏗鏘玫瑰」先在女子世界盃首度分組賽出局，其後杭州亞運失金，加上失落巴黎奧運資格的三大打擊下，中國足協今日（20日）宣布，與水慶霞及其團隊解約。



中國女足主帥水慶霞直言未知自己的未來如何。（新華社）

中國足協今日發布公告，由於中國女足未能獲得巴黎奧運的參賽資格，主教練水慶霞及其團隊的合約已自動終止，水導結束兩年的國足執教生涯。「鏗鏘玫瑰」下月初將赴美國出戰熱身賽，暫時由王軍等4名教練合作領軍，中國足協將慎重考慮下任女足的主教練人選。

水慶霞的國足執教生涯稱得上是高開低收，2021年11月正式上任，3個月後領軍出戰亞洲盃，連挫日本及韓國兩大強敵，相隔16年再度稱霸亞洲，內媒一致吹捧「你永遠可以相信中國女足」，而水慶霞更獲選年度女子最佳教練。

踏入2023年，中國隊出戰女子世界盃決賽周，首戰不敵丹麥，加上最後一輪慘負英格蘭1：6，中國女足首度在分組賽出局，全屆賽事僅由王霜攻入兩個12碼。今年在主場杭州亞運，4強面對以青春班出賽的日本，半場意外地落後1：4，最後同樣無緣決賽，水慶霞承認責任。

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（資料圖片）

導致水慶霞下台的致命一擊，必定是本月初的巴黎奧運亞洲區外圍賽第二圈，未能取得小組首名晉級，失落奧運入場券，水霞慶賽後都坦言自己的未來難料。

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