歐霸｜格拉斯哥流浪及布拉格斯巴達晉級　韋斯咸及白禮頓小組首名

周四（12月14日）歐霸A至D組舉行最後一輪賽事前，已有14隊確定晉級，比賽後確定格拉斯哥流浪、布拉格斯巴達奪得最後兩席出線，並確定各組第一、二位名次。以下為八組最後一輪賽果：



A組：奧林比亞高斯5:2 FK TSC；韋斯咸2:0弗賴堡

A組晉級：韋斯咸*、弗賴堡

B組：阿積士3:1 AEK雅典；白禮頓1:0馬賽

B組晉級：白禮頓*、馬賽

C組：阿里斯利馬素1:3布拉格斯巴達；貝迪斯2:3格拉斯哥流浪

C組晉級：格拉斯哥流浪*、布拉格斯巴達

D組：捷斯托佐華0:4阿特蘭大；士砵亭3:0格拉茨

D組晉級：阿特蘭大*、士砵亭

2023年12月14日，歐霸D組最後一輪賽事，士砵亭以3:0擊敗格拉茨。（Reuters）

E組賽果：寧斯1:2圖盧茲；聖基萊斯聯2:1利物浦

E組晉級：利物浦*、圖盧茲

F組賽果：彭拿典奈高斯1:2海法馬卡比；雷恩2:3維拉利爾

F組晉級：維拉利爾*、雷恩

G組賽果：羅馬3:0舒列夫；布拉格斯拉維亞4:0塞維特

G組晉級：布拉格斯拉維亞*、羅馬

H組賽果：利華古遜5:1莫迪；卡拉巴克2:1赫根

H組晉級：利華古遜*、卡拉巴克

*為小組首名

編按：歐霸小組首名直入16強，次名則需要與歐聯分組第3名進行附加賽