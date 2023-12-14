歐聯｜波圖以５：３勝出晉級　薩克達出戰歐霸

周三（12月13日）歐聯H組最後一輪賽事，波圖5:3贏薩克達、安特衛普3:2擊敗巴塞隆拿。巴塞上輪贏波圖提早晉級。波圖及薩克達爭奪餘下一個出線席位，排第3則出戰歐霸盃資格。



在波圖對薩克達的賽事中，兩隊在上半場打成2:1。下半場第62分鐘，達利美（Mehdi Taremi）助波圖領先至3:1，但10分鐘後因尤斯達基奧（Stephen Eustáquio）的烏龍球，令薩克達追回一球。比比（Eduardo Pepe）在79分鐘建功，令波圖再以4:2超前，至82分鐘由法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）錦上添花。雖然對手在6分鐘後追回一球，波圖最終仍以5:3擊敗薩克達出線。

賽後巴塞隆拿以12分居首名，波圖 12分居次出線，薩克達9分排第三，安特衛普3分包尾。

2023年12月13日，提前出線的曼城在歐聯G組最後一輪賽事，以作客3:2擊敗紅星。（Reuters）

歐聯G組最後一輪賽事，萊比錫2:1贏年青人、紅星2:3敗於曼城。曼城以18分確定首名資格，RB萊比錫以12分居次，年青人以4分第3名獲歐霸資格。貝爾格萊德紅星1分包尾。

歐聯16強晉級隊伍：拜仁慕尼黑、哥本哈根；阿仙奴、燕豪芬；皇家馬德里、拿玻里；皇家蘇斯達、國際米蘭；馬德里體育會、拉素；多蒙特、巴黎聖日耳門；巴塞隆拿、波圖；曼城、RB萊比錫。

歐聯16強抽籤會在12月18日舉行，來自同一小組及同一聯賽的球隊不會相遇。

歐聯分組賽小組第3名的球隊，會獲得歐霸盃資格，目前有6支球隊鎖定席位，分別是A組的加拉塔沙雷、B組的朗斯、C組的布拉加、D組的賓菲加、E組的飛燕諾、F組的AC米蘭、G組的年青人、H組的薩克達。