歐聯｜ PSG作客賽和多蒙特出線　AC米蘭贏紐卡素轉戰歐霸

周三（12月13日）歐聯被喻為「死亡之組」的F組最後一輪賽事， 巴黎聖日耳門作客以1:1賽和多蒙特，爭得最後一席出線；AC米蘭作客2:1贏紐卡素，轉戰歐霸。



多蒙特上輪贏波後提早晉級，但未確定首名。巴黎聖日耳門、紐卡素及米蘭，則仍有機會爭奪最後出線席位。在紐卡素對AC米蘭的賽事，雖然祖連頓（Joelinton）在上半場33分鐘先開紀錄，但下半場被對手入兩球反超前，失去出線資格。

賽後多蒙特以11分居首名，巴黎聖日耳門8分居次，AC米蘭雖然同分但排第三。紐卡素5分墊底。

2023年12月13日，歐聯F組最後一輪賽事，巴黎聖日耳門作客賽和多蒙特，爭得最後一席出線。（Reuters）

歐聯E組最後一輪賽事， 馬體會2:0贏拉素、些路迪2:1擊敗飛燕諾。馬體會及拉素上輪雙雙奏凱，攜手提早晉級16強，飛燕諾亦鎖定了小組第3名的歐霸資格，些路迪就篤定包尾。馬體會此仗保持不敗以14分居首名，拉素10分居次，飛燕諾6分排第三，些路迪4分包尾。

歐聯16強晉級隊伍：拜仁慕尼黑、哥本哈根；阿仙奴、燕豪芬；皇家馬德里、拿玻里；皇家蘇斯達、國際米蘭；馬德里體育會、拉素；多蒙特、巴黎聖日耳門；巴塞隆拿、波圖；曼城、RB萊比錫。

歐聯16強抽籤會在12月18日舉行，來自同一小組及同一聯賽的球隊不會相遇。

歐聯分組賽小組第3名的球隊，會獲得歐霸盃資格，目前有6支球隊鎖定席位，分別是A組的加拉塔沙雷、B組的朗斯、C組的布拉加、D組的賓菲加、E組的飛燕諾、F組的AC米蘭、G組的年青人、H組的薩克達。