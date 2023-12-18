亞洲盃︱港足友賽負傑志　黃洋未放棄爭入最終名單：已發揮到最好

香港足球代表隊備戰亞洲盃決賽周，周一（18日）友賽傑志，落選港隊集訓名單的黃洋今場為「藍鳥」披甲，坦言已發揮自己最佳狀態，目前仍不會放棄爭取入選最終名單。



港足上周四（14日）展開本地集訓，球隊今日友賽本地班霸傑志。「藍鳥」有伊高沙托尼、迪美路夫、查理史葛、米基爾及基爾頓等外援壓陣，港隊縱憑潘沛軒先開紀錄，但下半場連失兩球，以1：2落敗。

港足友賽傑志，備戰亞洲盃。（袁志浩攝）

港足主教練安達臣強調，今場比賽勝負不重要，目標是讓球員熟習面對勁敵的強度跟節奏。「結果證明我們要訓練得再艱苦一點，球員體格要更好。球員仍停留在本地比賽層面（Hong Kong style），逼搶時沒有去盡，餘下時間我要改變他們的想法。」

新入籍兵史提芬彭利拿這仗有份披甲，但祖連奴全程僅坐在場邊，安達臣透露，這位巴西裔翼鋒預計明天會重投訓練，而黃威及徐宏傑等傷兵，仍有足夠時間養傷，有望在下周恢復高強度練習。

港足主教練安達臣。（袁志浩攝）

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落選集訓名單的傑志的40歲中場黃洋，此役正選踢足全場，他認為自己已發揮到最佳狀態，「雖然比賽時間相對少，但傑志練習水平也高，我對自己的經驗及調整有信心。」這位老將坦言，看見胡晉銘代替自己穿起6號球衣，有一種傳承的感覺，「看到平均年紀年輕的港隊，我也很開心。」

黃洋表示，自己在今場比賽前其實沒有想太多，「不需要向港隊教練證明什麼，希望他看到我的狀態再判斷，在港隊公布25人名單、出發離港前往阿布扎比前，我不會放棄（爭取出戰亞洲盃決賽周）。」