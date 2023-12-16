港足谷狀態下戰足總盃　梁冠聰望正視球員健康　盧比度：或有幫助

足總盃八強，東方在港足成員余在言、孫銘謙、梁冠聰、葉鴻輝均有上陣下，小勝晉峰1：0晉級。

踢足全場的梁冠聰表示，兩日前在港隊訓練已跑了10公里，希望球會跟港隊能為球員健康着想、溝通得更好。



晉峰首圈爆冷淘汰大埔，今再挑戰勁旅東方，後者有余在言、孫銘謙、梁冠聰、葉鴻輝隨港足集訓備戰亞洲盃決賽周，期間只獲准在今天歸隊、為球會上陣。當中梁冠聰跟葉鴻輝均擔正，兩人最終均踢足全場。

梁冠聰更在開賽不足一分鐘，就於左路「疊瓦」助攻，急勁中腰波傳中，造就馬希偉門前撞入。這名左閘今場主理球隊大部份死球，多次後場長傳予隊友，落點亦準繩，終助東方守住勝果，以1：0擊敗晉峰殺入四強，下一圈將遇上傑志與港會的勝方。

東方小勝晉峰晉級足總盃四強。（袁志浩攝）

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31歲的梁冠聰賽後透露，港足主教練安達臣季前已跟球會及足總達成協議，於本月14日後不安排任何本地賽事，奈何因場地安排及比賽改期，最終結果不似預期。

港隊集訓撞正球會比賽 梁冠聰：望雙方溝通得更好

港足兩日前正式展開集訓，梁冠聰指球隊安排部份球員恢復，同時催谷另一批球員的狀態，自己屬於後者：「兩日前跑了10公里，今日再踢有點傷，但我珍惜每個落場機會。希望港隊跟球會溝通做得更好，不要把球員放在中間。也許我見識少，不認為有歐洲球員在比賽前兩日會先跑10公里，（相關人士）要正視球員健康，或在賽前上調配得好多，做多點事去幫助球員。」

港隊成員孫銘謙也後備登場，但射失十二碼。（袁志浩攝）

東方主帥盧比度就表示，今次協議沒有影響球會備戰足總盃；而就梁冠聰的言論，他回應指，「他（梁冠聰）是今天正選其中一位踢得最好的球員，所以可能那些訓練（跑10公里）對他有幫助。我們一般在賽前是練得比較少，球員這樣做感到辛苦也是正常的。」

東方主教練盧比度。（袁志浩攝）

梁冠聰平常心對待決選 透露曾失自信求助心理醫生

港足在前往阿聯酋備戰亞洲盃前，會從現在名單中剔除5人，被問到是否有信心入圍25人名單，梁冠聰稱很清楚自己在港隊的角色。

「費蘭度有家事（缺席），黃梓（浩）受傷，我知道安達臣第一個反應是讓孫銘（謙）踢左閘，（左閘位置）也有陳晉一，第三個才考慮到我。做球員當然想去亞洲盃，但過去因心理壓力有反效果，所以用平常心看待。」

梁冠聰坦言很清楚自己在港隊的角色。（袁志浩攝）

梁冠聰所指的是，今年6月港足主場對泰國的比賽，這是他首次跟親弟弟梁諾恆同場為大港腳踢國際A級賽，然而當時他自認表現跟預想有落差，信心盡失。「當時自我要求太高，會質疑自己，那場之後我又受傷，花了兩至3個月才慢慢恢復狀態。」

「大佬」形容今季是14年職業生涯以來最難捱，也一度因此而求助心理醫生，連不科學的途徑也試過。「現在很享受踢波，找到了對的感覺，算是又過了一關。我想盡自己能力去幫球會的青年球員，希望他們珍惜機會。」

他特別感謝盧比度在這段期間的幫助，令他提升到另一層次，「他很懂得運用球員，在小將與有經驗的球員間拿捏得好，讓我們互相幫助，也對每個人很公平，如訓練時有付出，球員也會獲得應有的機會」。