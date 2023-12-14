亞洲盃｜港足球員備戰不准踢菁英盃　主教練談黃洋：上陣時間不夠

為備戰明年1月在卡塔爾舉行的亞洲盃決賽周，香港足球代表隊今（14）日展開本地集訓，主教練安達臣為選兵解晝，也透露了在集訓期間、對球員為球會比賽的規定。



早前決選30人集訓名單之中，傑志的陳晉一、周緣德、羅梓駿、艾里奧及陳俊樂因隨球會出戰亞冠盃分組賽，缺席今日操練；效力浙江隊的梁諾恆有輕傷，獲准放假至聖誕歸隊，而外流德丙的前鋒米高亦因球會賽事，預料最遲於本月22日返港。

港隊首課訓練仍有不少傷兵——保羅、林衍廷只留在健身室；黃威、祖連奴、陳肇鈞、徐宏傑、余在言、勞烈斯及孫銘謙均在熱身後便到場邊作簡單練習，令大隊只得11名場區球員。

安達臣（中）與兩名新入籍兵祖連奴（右）及史提芬彭利拿（左）合照。（袁志浩攝）

不過，港足主教練安達臣賽後仍笑容滿面，皆因他在今次集訓首度徵召了祖連奴與史提芬彭利拿兩名「新鮮出爐」的入籍兵，「他們正是港隊需要的球員，能夠入波、在鋒線帶來不一樣的攻力。」兩位巴西裔前鋒異口同聲表示會努力練習爭取表現，祖連奴強調希望達到外界期望，「希望自己可以在香港創造歷史。」

港足首日集訓只有23人出席。（袁志浩攝）

港足這份決選名單令球迷有不少疑問，安達臣親自解釋為何部份成員落選。

他表示自己本有意挑選謝家強跟費蘭度入伍，惟後者因妻子臨盆在即、無法隨隊；前者則仍未跟球會簽新合約，不希望在這時間離開，「他說自己沒足夠金錢，又說可以遲一點來，但今次已是他可再證明自己的最後機會。」

這位挪威籍教練透露，集訓首周會先提升球員狀態，第二周才深入備戰，而他會在聖誕前後公布到阿布扎比備戰的25人名單，再在決賽周前決定最終參賽的23名球員。

他聲言會揀選狀態最好、最適合港隊踢法的球員。「所以我沒有選擇黃洋，他在這半季也許連100分鐘上陣時間也沒有，這對踢亞洲盃來說遠不足夠。」

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值得一提，港足在今天到本月27日集訓期間，足總仍安排了9場本地賽事。安達臣表明，已規定球員不能為球會踢菁英盃，但12月16日東方對晉峰的足總盃、12月24日冠忠南區對均業北區的港超賽事，港隊成員都可以在比賽當天返回球會報到及出賽。

「我不想球員有受傷的風險，但這段日子不是國際賽期，球會有權不放人，所以我已很感謝他們對港隊的尊重。」