亞洲盃︱港足集訓決選　祖連奴入籍即獲召　黃洋落選或緣盡決賽周

香港足球代表隊為備戰明年1月在卡塔爾舉行的亞洲盃決賽周，本月14至27日將於本地集訓，主教練安達臣的決選名單出爐。



港足早前公布41人的初選名單，今日進一步把集訓名單縮窄至29人，當中梁興傑、鐘樂安、黃梓浩、賓紀文、余煒廉、顏卓彬、顏樂楓、劉智樂、黃皓雋，及效力英格蘭低組別聯賽球隊Radcliffe F.C.的謝家強、外流瑞典的亞歷斯祖都落選。

年屆40歲的前港足隊長黃洋，之前兩輪國際賽期已未能進入港隊名單，今次再度落選，雖只是集訓名單，但仍意味或已無緣再隨港隊出戰另一項大賽。其傑志隊友費蘭度近來雖不時入圍，這次也名落孫山。

黃洋或無緣亞洲盃決賽周。（資料圖片）

值得留意的是，傑志的巴西裔翼鋒祖連奴早前已領取特區護照、成功入籍，隨即獲補選。在這情況下，足總公布的名單之中，原先以進攻球員身份亮相的孫銘謙及羅梓駿，都被列為後衛。而入籍程序已到最後階段的前鋒史提芬彭利拿，料日內會領取特區護照，或有望參與集訓。

港隊今周四（14日）會展開本地集訓，直至今月27日，球隊名單之後會再減至決選的23人，然後前往阿布扎比集訓、再轉赴多哈，備戰明年1月中舉行的亞洲盃決賽周。

祖連奴已領取特區護照。（資料圖片）

港足亞洲盃集訓29人決選名單：



門將：葉鴻輝（東方）、保羅（傑志）、謝家榮（大埔）、伍瑋謙（冠忠南區）



後衛：李毅凱（標準流浪）、勞烈斯（大連人）、孫銘謙、梁冠聰（東方）、陳晉一、周緣德、艾里奧、羅梓駿（傑志）、徐宏傑（理文）、茹子楠（梅州客家）、梁諾恆（浙江隊）



中場：林衍廷（標準流浪）、余在言（東方）、陳俊樂（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、張憙延、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）



前鋒：米高（恩高斯達特）、安永佳（廣西平果哈嘹）、艾華（冠忠南區）、祖連奴、潘沛軒（傑志）、艾華頓（理文）

