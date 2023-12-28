英超速評｜曼城3：1反勝愛華頓　艾華利斯比夏蘭特更重要

夏蘭特很強，但其實更強的是祖利安艾華利斯（Julián Álvarez）；世人會關心這名阿根廷前鋒年紀輕輕已贏盡所有榮譽，但忽略了他本身的技戰術水平已達世界級。事實是，在奇雲迪布尼、夏蘭特雙雙缺陣下，艾華利斯仍能帶領曼城先贏世冠盃，回到英超賽場亦助「藍月亮」以3：1反勝主場的愛華頓。



迪布尼在上季歐聯決賽拉傷大腿後筋，一直倦勤至今季，曼城主帥哥迪奧拿變陣以艾華利斯任「9號半」，墮後分擔迪布尼組織攻勢的角色，於是他在聯賽貢獻了8次助攻；近期「藍月亮」中鋒夏蘭特稱傷，哥帥又以艾華利斯任箭頭，他又完全適應新角色，不單在世冠盃決賽對富明尼斯梅開二度，助球隊首度捧盃，當面對愛華頓時，又射入一記12碼，助球隊以3：1反敗為勝。

艾華利斯今場射入一記12碼，助曼城以3:1反勝愛華頓。（Getty Images）

夏蘭特無疑身體質素極強，射術也精湛，但其實他在技術或戰術意識上，跟哥帥的戰術要求有一定的距離，因此哥帥的折衷方法是，讓夏蘭特只集中精力在最後一腳，而毋須太在意球隊的組織過程，因此夏蘭特平時觸球不多，起碼跟之前的阿古路或加比爾捷西斯的作用相去甚遠。

相對於夏蘭特專注於爭取入球，艾華利斯其實更能融入哥迪奧拿的戰術體系，無論是墮後協助組織攻勢，還是任箭頭尋找埋門機會，這名23歲前鋒都做到恰如其份，以今場對愛華頓一仗為例，他不單有5次射門4次中目標，還附加4次關鍵傳球，可見他在攻擊端的全面發揮。

艾華利斯與菲爾科頓是現時曼城的進攻核心。（Getty Images）

前紐卡素門將、現任電視評述的希斯立（Shaka Hislop）便形容艾華利斯是哥迪奧拿的「可靠先生」，因為無論哥帥給予他什麼任務，他都能順利完成，「如果說艾華利斯是完美的足球員，我無法否定。無論哥迪奧拿拿讓他任單箭頭，或是讓他墮後協助組織，他每一次都有出眾的表現」。

夏蘭特已缺陣了曼城近6場，但「藍月亮」卻在這6場取得5勝1和佳績，正正是因為夏蘭特對整個曼城進攻體系並沒有決定性影響，不是說夏蘭特不重要，只是說艾華利斯可以代替夏蘭特的部分功能，反之，夏蘭特卻無法做到艾華利斯可以做到的。

當然，今場對愛華頓演出最為光芒四射的是進攻中場菲爾科頓（Phil Foden），但今季18場英超都任正選的艾華利斯，實在絕對值得外界更多的關注及尊重。