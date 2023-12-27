曼城搶贏皇馬巴塞平價買入「新美斯」　阿根廷U17隊長今年大爆發

收購高質南美兵方面，皇家馬德里、巴塞隆拿兩大西甲豪門鮮有失手，不過近日一宗矚目轉會，這兩大班霸竟不敵曼城。

阿根廷U17隊長艾捷華利（Claudio Echeverri）今年冒起，由世少盃到在河床的表現均引來各大球會注視，他拒絕跟球會續約的消息一出，未幾已傳來曼城搶人成功的消息，價錢更是意想不到地相宜。



艾捷華利剛獲提拔上河床一隊不久，已傳即將離隊。（Getty Images）

2006年出生的「新美斯」

艾捷華利的名字相當陌生，卻是近期國際球壇最廣受談論的新星。他早在11歲的時候，已曾成為話題，2017年他跟隨河床到意大利威尼斯參加一個兒童足球賽事，球隊獲得第三名，艾捷華利在6場比賽攻入9球成為焦點，當時阿根廷《國家報》曾報道，他直言：「我們並不高興，我們希望成為冠軍。」

他一路在河床梯隊努力練習，今年11至12月在印尼舉行的世少盃他以隊長身份領軍，艾捷華利司職進攻中場，穿上10號球衣，8強對巴西一仗大演帽子戲法。即使阿根廷在準決賽互射十二碼不敵德國，季軍戰再負馬里得第四名，各大球會沒有錯過艾捷華利的耀眼表現，他在賽事攻入5球、助攻2次，為神射手第三名。

艾捷華利司職進攻中場，穿上10號球衣，世少盃8強對巴西一仗大演帽子戲法。（Getty Images）

無論是位置、身材、還是身上那件阿根廷10號球衣，艾捷華利難免獲得「新美斯」的稱號。他剛剛獲河床提拔上一隊，只踢過6場比賽，但首次正選上陣已為河床鎖定聯賽冠軍。河床球迷為他的成長進度感到興奮，擊敗羅薩里奧中央一仗賽後，他卻發出離隊宣言，表明不會續約。他跟河床的合約在2024年底屆滿，自然惹來轉會動向的瘋狂傳聞。

歐洲各大球會紛紛青睞，包括南美球員無法抗拒的皇馬和巴塞，可是「轉會達人」、意大利足球記者羅曼奴披露，「據了解，曼城與艾捷華利的協議已達最後階段」，指出這位阿根廷小將有望在日內動筆簽約，「計劃中的交易結構跟艾華利斯的相同，艾捷華利將先以借將身份留在河床。」

艾捷華利的河床「師兄」艾華利斯，2022年1月簽約轉投曼城後，先外借回河床繼續效力半年，至同年7月才正式抵達英倫，17歲的艾捷華利料亦會採取相同方式。他的合約違約金盛傳僅為2500萬歐元，日前有消息指河床有意以3000萬歐元放售，羅曼奴則指，「合約總值超過2000萬歐元」。繼羅曼奴之後，陸續有媒體或記者指出曼城即將簽入艾捷華利的消息。