曼聯7200萬鎊射手苦候半季英超終開齋　凱倫：我是世上最開心的人

今夏以7200萬鎊加盟曼聯的丹麥前鋒凱倫（Rasmus Højlund），經歷半季英超入球荒，終於在「拆禮物日」攻入人生首個英超入球，協助曼聯主場以3：2反勝阿士東維拉。來到凱倫上陣的第15場英超，苦候1026分鐘，他入球後激動慶祝，賽後表示「我是現在世界上最開心的人」！



這個凱倫等待了半季的時刻在今場82分鐘出現，當時曼聯隊長般奴費南迪斯開出角球，前柱的莊尼伊雲斯搶點一頂，維拉的約翰麥甘尼大腿撞高，皮球剛好來到凱倫面前。凱倫第一時間，凌空抽射，中柱彈入，為曼聯攻入反勝3：2的關鍵一球。

凱倫英超開齋，十分激動。（Getty Images）

「已經等了一段時間！」凱倫說：「我很開心！」

20歲的凱倫賽後說：「我現在是世上最開心的人，你們在我慶祝的時候都見得到。就像加拿祖所說，我們堅守信念直至最後，今場我們展現了頑強的鬥志。」

凱倫今夏以6400萬鎊基本轉會費，再加800萬鎊附加條款從阿特蘭大轉投曼聯。

凱倫在歐聯6場分組賽攻入5球，但在英超遲遲未開齋，直至今場在12月26日晚的比賽，他終於拆禮物了！他說：「我在歐聯入了幾球波，但當然在英超就已經等一段時間（仍未取得入球）了。」

「這是我人生其中最美好的一日。我很高興入到第一球，希望陸續有來。」

見證凱倫終於英超開齋，曼聯領隊坦赫格說：「我跟他講過幾次，我指出他幫丹麥國家隊入過很多波，他在歐聯都入到波，所以只要保持信念，入球自然會來。」

坦赫格續說：「當然，前鋒入不到波是一個問題，但他性格堅強，總是很有決心。這是前鋒所需要的。當他不斷努力，入球一定會來的，我相信他會入更多波。」