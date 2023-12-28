英超｜愛華頓被判罰爭議12碼成轉捩點　戴治：我彷彿活在另一星球

今時今日的球例充滿灰色地帶，例如越位﹑12碼及手球等都充斥不少爭議，尤其是英超。

經過周三（27日）深夜的曼城對愛華頓後，對手球或許有新定義。愛華頓中場奧拿拿飛身阻擋尼敦阿基的射門路線，被近距離省中手部，球證判罰12碼，「拖肥糖」由領先變落後，最終以1：3不敵曼城。愛華頓主帥戴治對判決十分不滿，自言他彷似活在另一個星球。



主場的愛華頓憑積夏里遜（Jack Harrison）在上半場29分鐘近射建功，為球隊開紀錄。曼城下半場隨即反撲，菲爾科頓禁區外勁射破網，53分鐘追成1：1平手。

扳回一城的曼城，勢頭愈來愈強勁，今仗的轉捩點出現在60分鐘左右，「藍月亮」一次角球攻勢，愛華頓解圍不遠，科頓禁區頂抽射被擋，尼敦阿基在小禁區邊轉身起腳，奧拿拿奮不顧身飛身封阻，這名愛華頓中場近距離被省中手部，曼城眾將隨即舉手示意手球，球證判罰12碼，並由艾華利斯操刀破網，加上比克福特末段一次誤傳，貝拿度施華把握機會擴大紀錄至3：1，曼城順利反勝。

英超速評｜曼城3：1反勝愛華頓 艾華利斯比夏蘭特更重要

艾華利斯攻入12碼，助曼城反超前2：1。（Getty Images）

根據球例，「當球員畜意地用手部觸球，或者以手部不自然地擴大身體範圍」便會構成手球，但「畜意地」及「不自然地」都是一些主觀概念，交由球證演繹。球證布克斯（John Brooks）認為奧拿拿飛身封阻時，的確手部有觸球，有意圖或者他的手臂是不自然地展開，故此吹罰12碼。

奧拿拿飛身封阻時犯手球。（Getty Images）

站在愛華頓主帥戴治（Sean Dyche）的立場，他當然不同意球證的判決，直言這個判決刷新他的三觀，「這個判決十分怪異，我像是活在另一個星球。我找不到任何線索，我認為沒有人認同這是12碼。奧拿拿當時嘗試用身體封阻皮球，他是否刻意手球？當然不是，當時距離如此近及球速這麼快，我不認為他是有意去犯手球。」

戴治的矛頭不是指向球證，而是球例，他表示一眾英超領隊曾經開會，他強調不單止球證，或許部分球證對球例都有不解。

戴治把矛頭指向球例，而非今仗執法球證。（路透社）

曼城主帥哥迪奧拿賽後避談12碼是否正確判斷，表示看不到當時的情況，坦言各處鄉村各處例，「我都不太理解（12碼的尺度），有時這裏判（12碼），其他地方又不判，大家都準則都不一樣。」