馬體會後衛起飛腳踢中對方頭部　網民：見過最明顯的紅牌｜西超盃

西班牙超級盃準決賽，馬德里體育會中堅荷西基文尼斯作出「收買人命」式的犯規，起功夫飛腳，踢中畢爾包後衛恩尼高馬天尼斯的頭部，被罰紅牌。這場比賽最終由畢爾包以2：1反勝，將會跟皇家馬德里爭標。
這場比賽在沙特阿拉伯首都利雅德舉行，由馬體會對畢爾包，爭奪西班牙盃決賽資格。雙方半場互交白卷，畢爾包門將烏尼西蒙在62分鐘擺烏龍，先落後0：1。不過，畢爾包尾段發力，77分鐘先由耶雷艾華利斯追平，而且後備上陣的尼高威爾斯在81分鐘再下一城，領先馬體會2：1。
【荷西基文尼斯起飛腳逐格睇】
+4
馬體會末段反撲心切，中堅荷西基文尼斯在補時到前場助攻，犯下嚴重犯規。隊友傳中入禁區，荷西基文斯在12碼起跳，伸盡右腳，結果正中畢爾包後衛恩尼高馬天尼斯的頭部。球證到場邊翻看VAR片段後，在94分鐘向荷西基文斯出示紅牌，將他驅逐離場。最終，畢爾包踢多一人，保住2：1勝局，入到決賽會對皇馬。
【荷西基文尼斯起飛腳片段】
Jose Gimenez'in rakibine yaptığı faul 😱pic.twitter.com/VpDYx7LLQg— Sabah Spor (@sabahspor1) January 13, 2022
荷西基文尼斯的功夫飛腳片段在網上廣傳，網民都認為他的紅牌是罪有應得。有Reddit網民表示：「這是你見過最明顯的紅牌動作之一。」亦有網民表示最令人驚訝的是，球證竟然沒有即時給紅牌。
94' After checking with VAR, the referee sends of Gimenez for hitting out at @InigoMartinez 🟥— Athletic Club (@Athletic_en) January 13, 2022
1-2 I #AtletiAthletic 🏆 #GeuriaDa
【球證到場邊看過片段後，取消黃牌，給基文尼斯紅牌】
José Giménez was sent off for this challenge against Athletic Bilbao 😱 pic.twitter.com/Jl1h88cHTU— B/R Football (@brfootball) January 13, 2022
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