西超盃｜華維迪自編自導入奠勝球　皇馬史上百勝宿敵

沙特阿拉伯舉行的西班牙超級盃4強，由皇家馬德里及巴塞隆拿上演「國家打吡」，兩軍法定時間打成2：2平手，後備入替的費達歷高華維迪建奇功，加時階段個人自編自導攻入奠勝球，更以兩大球王也曾經做過的入球慶祝。
西班牙超級盃4強上演「國家打吡」，巴塞隆拿法定時間內兩度逼和皇馬，打成2：2平手，皇馬在加時由費達歷高華維迪（Federico Valverde）攻入奠勝一球，皇馬以3：2力克宿敵，亦是史上第100次擊敗巴塞。
83分鐘後備入替的華維迪，多次在後防破壞對方的攻勢，包括加時的入球，也是源自他在禁區內勤力搶去奧士文尼迪比利的腳下球。他隨即衝上前場，僅11秒由後場殺入對方禁區，並接應洛迪高的橫傳建功，自編自導奠勝一球。
The goal that broke Barcelona hearts. Fede Valverde with the dagger 🚀 pic.twitter.com/3rn4yldQnr— Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) January 12, 2022
23歲的華維迪近兩季不時受傷患困擾，難得在國家打吡登場，當然不會放過表現自己的機會，最終成為球隊贏波功臣。他賽後感謝主帥安察洛堤給予他機會，部分網民盛讚他是「烏拉圭哥列斯卡」，又讚他是簡迪級數的球員。有網民抵死回應，指他83分鐘才落場，有體力不驚訝。
華維迪建功後，入球慶祝時興奮地脫下球衣，再衝向隊友相擁。華維迪脫去球衣後高舉片刻，以背面對着看台，與當年美斯的經典慶祝相若。C朗拿度在2017年的西班牙超級盃，攻入巴塞大門後，同樣做出這個動作慶祝。
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