亞洲盃直擊｜陳肇鈞慶祝背後的信念：唯一可以殺死你的人就是自己

右手作手槍狀、指住太陽穴、合起雙眼，是陳肇鈞的招牌慶祝動作。

亞洲盃的舞台上，陳肇鈞入球後一如以往霸氣地衝向鏡頭，與隊友相擁後回過神來，沒有忘記擺出這標誌性的姿勢。試問在一年多前，有誰想過他今天會站在這裡？



記得在去年5月的香港足球明星選舉，陳肇鈞在爭議聲中贏得由球員票投的「球員之星」，原因是他該季根本踢得很少，有人認為他不值我當選。他當時有感而發，說過去數年在疫情及球圈生態改變下並不易過，勉勵同業要捱過去。作為「冠軍騎師」陳柏鴻之子，陳肇鈞曾予人感覺無需憂慮生計、踢波只為興趣，其實他一路走來，絕不容易。

亞洲盃：陳肇鈞入球後擺出招牌慶祝動作。（袁志浩攝）

今天賽後有記者問陳肇鈞，入球要歸功誰，不知為何，傳媒腦海中已預計到答案：「自己」。結果不出所料，只因他就是這樣自信的人，遭別人批評表現「災難級」，他沒放在眼內；2022年夏天跟傑志完約後有半年無班落，他根本沒擔心過；被諷「少爺仔」式踢法不適合逼搶，他這天就用入球去證明。

「無一個球員一定得一種踢法，教練叫你做什麼就做什麼，再者，為港隊叫我打龍門都會打。」

「足球不是只得一個長處（就可以），無（長處）就要自己發掘。我從來沒有停步，一直想如何進步，即使已31歲，仍在想自己有什麼缺點，而不是有什麼優點。」

亞洲盃：陳肇鈞與隊友都拼勁十足。（袁志浩攝）

香港職業聯賽被認為是求大於供，球員若願意在薪酬上「將就」，不難覓得一席位，但能否維持高水平又是另一回事。陳肇鈞的故事告訴每一位準備放棄，或身處邊緣的球員，失意時不要只顧埋怨，要做就要做到底。陳肇鈞的慶祝動作，是他捱過這一切的證明，也時刻提醒自己，「每個人都應該有鬥志，邊個都可以放棄你，但自己不能，唯一可以殺死你的人就是自己。」

陳肇鈞：「每個人都應該有鬥志，邊個都可以放棄你，但自己不能，唯一可以殺死你的人就是自己。」（袁志浩攝）

香港隊也不會因為一場失望的敗仗而放棄，繼續爭取晉級，「讓全亞洲看到，香港有能力挑戰任何一個排名高於我們的國家，照樣逼，照樣攻門。希望這一代、下一代都會往這方向行，同人撼過，而不是縮後等人來攻。」香港球迷最想看到的，也許就是如此。