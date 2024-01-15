亞洲盃直擊｜港足入球跨越68年歷史　陳肇鈞轟賽事史上第1000球

香港足球代表隊周日（14日）睽違56年再戰亞洲盃，在C組首戰對阿聯酋，先落後一球之下，憑陳肇鈞入球一度追成1：1，惟最終以1：3告負；但陳肇鈞的入球仍是事一大理程碑。



陳肇鈞在49分鐘接應艾華頓傳中，在尾柱撞射入網，一度為港隊追平比數，而這個入球亦是亞洲盃史上第1000個入球，別具意義。

另外，亞洲盃史上第一個入球，亦是來自香港隊，1956年第一屆亞洲盃決賽周，第一場比賽是以色列對香港，賽事的第一個入球出現在12分鐘，由香港隊的區志賢攻入，成為賽事史上第一個入球，他最終梅開二度，但港隊仍以2：3告負。

這也意味亞洲盃的第1個和第1000個入球都由香港隊射入，兩個入球之間跨越了68年之久，在香港對阿聯酋的賽後記者會上，港隊主帥安達臣亦就此表示：「我們要恭喜Phillip攻入賽事第1000個入球……他在前線很有威脅，這也不是他在港隊第一次入球了，實在為他高興。」

陳肇鈞賽後亦接受亞洲盃賽會訪問，他表示賽後才得悉自己射入的是第1000球：「能參加這麼大型的比賽，感覺很好，能射入第1000球也很開心，雖然今天不完美，但整體感覺很好。」