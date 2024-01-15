亞洲盃直擊｜安達臣對球證判決失望　「但我們進攻到最後一刻」

香港足球隊主帥安達臣在亞洲盃首場分組賽後坦言失望，失望的不是港隊以1：3不敵勁旅阿聯酋，卻是球證的判決，導致港隊失掉兩球12碼，最終落敗。

01體育記者袁志浩 多哈直擊



56年的等待，是夜變成實實在在的歷史，陳肇鈞射入亞洲盃史上第1000球，寫下里程碑，可惜的是未能將勝利歸於港隊，上、下半場各失一球12碼，安達臣對此甚有意見。他在賽後記者會表示：「球隊精力充沛，踢出高壓足球，我為球員而驕傲。然而我們欠缺運氣，有些『50/50』的判決，最終我們被判輸。」

亞洲盃分組賽，香港1：3阿聯酋。陳肇鈞（中）射入亞洲盃史上第1000球。（袁志浩攝）

亞洲盃分組賽，香港1：3阿聯酋。圖為港足主帥安達臣。（袁志浩攝）

第一球12碼發生於上半場，禁區頂混亂之間，港將周緣德犯手球，球證查看VAR影像後判以極刑，葉鴻輝捉錯路令阿迪里（Sultan Adil）一射中鵠；第二球則於下半場補時階段，陳晉一禁區內欲解圍時未能踢中皮球，對手倒地，球證再次翻查VAR並再判12碼。

「我有點失望。我方踢得更為主動，對手的入球機會不算太『到肉』。我們想踢走皮球，但手臂伸得太出，結果波打手，我們並非有手犯手球，我不明白球證的判決，但他有權作任何判決。」

亞洲盃分組賽，香港1：3阿聯酋。（袁志浩攝）

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單是片面地看數字，結果或許失望，但更重要的是過程，例如球隊面對西亞勁旅的整體表現、球員如何從高水平賽事學習。安達臣讚賞麾下表現：「阿聯酋的世界排名比我們高出七十多位，球員技術比我們好，但我們今日踢了一場精彩的比賽，球隊邁出重要一步。我之前說過，心態是最重要的，我們在球員心理方面下了許多苦功。我相信球迷也喜歡今日這場賽事，因為我們直到最後一刻仍在進攻。」

儘管失掉4分，但仍有記者問到安達臣關於港隊晉級的機會，他說：「現在先不說這些，我們的目標是踢好每一場比賽。始終港隊是參賽隊伍中排名最低一隊，晉級不是沒機會，但現在說這些有點不實際。」

亞洲盃分組賽，香港1：3阿聯酋。米高末段入球食詐糊。（袁志浩攝）