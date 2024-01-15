亞洲盃直擊｜港足不敵阿聯酋掀VAR爭議　周緣德：判決不利我們

亞洲盃C組首戰，香港隊在兩度遭VAR改判十二碼、及一次入球被VAR檢視後判無效下，以1：3告負。賽後，一眾港將都認為球隊表現出競爭力，惟對賽果感遺憾；而周緣德也對賽事執法水平存疑。



港隊在對阿聯酋一戰，曾三度遭VAR檢視有否涉及禁區內犯規，當中周緣德遭判犯手球、陳晉一也被判禁區內侵犯對手，港隊因而輸兩球十二碼；到完場前米高將皮球放入網窩，但過程中皮球疑觸到手臂，亦遭VAR判無效。

港隊後衛李毅凱指，周緣德犯手球是不幸，「第二球我剷波和一仔（陳晉一）那球，正常也不會判十二碼，但球證判了就是判了，是比賽的一部份，我們盡了最大努力，這次亞洲盃我們從未試過踢決賽周，希望成為好的經驗。」

李毅凱（右）認為港隊已盡最大努力，在戰術執行方面亦有好表現。（袁志浩攝）

至於周緣德則認為十二碼判得嚴苛：「我覺得兩球十二碼都很嚴苛，應該說三球有檢視的都很嚴苛，但（VAR）卻沒有為我們檢視過任何一球。我的那球十二碼，我的手應該要放哪裏呢？第二球，對手只是插水罷了，而十二碼打斷了我們的節奏，特別是我覺得我們今場的戰術執行得很好，也許我們應該要把握到入球機會的，但這賽果對我們來說真的有點難受。」

他指已發生的事無法控制，「我們入的第二球為何被判無效，我也不太肯定，到最後我們在禁區內有球五五波，球證也沒有再檢視，而是直接完場了，整體而言，今晚的執法水平不好……所有有看比賽的人都能見到，球證的判決全都不利我們，他只對我們的球員出示黃牌，但足球有時就是這樣子。」

周緣德認為球證判決不利港隊。（袁志浩攝）

入球被吹走的米高難掩失望，道：「現在的球例就是這樣，只是碰到少許手臂就是手球了，不走運，但我們展現了自己有力競爭。」他指自己是第一次參加有VAR的賽事，「德丙沒有VAR，如果在德丙這球就入了。」他強調自己不能評論球證，「不然會有麻煩，事情已定局，也沒辦法」。

米高首次在有VAR的賽事作賽。（袁志浩攝）

被判禁區內犯規、因而失第二球十二碼的陳晉一說，暫未消化到被吹罰一刻的事，「那球十二碼，自己也不太消化到，落到球場一下半下……自己也明白判法，來到也會承擔這責任，希望自己能學習，不要再犯。」不過他拒絕悲觀，「與其說不幸，不如去想我們要做得更好，我們也有力一戰，對手也不是踢得舒服。希望在這方面令之後兩場手知道，不是那麼容易贏到我們。」

談到有無機會出視，他也表示不想想得太遠，「一場一場來，同組尤其伊朗是奪標份子，與其想這麼遠，不如檢討這場，然後下場做好部署再想怎樣去贏。論技術水平和體能，對手一定在我們之上，但我們也展現了能力或許不及其他人，但也不會輕易讓人拿三分。」