亞洲盃直擊︱茹子楠留憾的眼淚　「香港隊是過程，沒有終點」

港足0：3不敵巴勒斯坦，相隔56年再勇闖亞洲盃決賽周，最終分組賽止步，且三戰全敗，慶幸是能攻入一球。

右閘茹子楠是場上哭得最慘的一位，他的淚水充滿了自責、壓力與遺憾。

其實不論是茹子或整個港隊，比起在失敗中揮灑不去，如何成長才是最重要的事，我們可以失落，但不能失去希望，別讓今天的眼淚白流。

01體育記者袁志浩 多哈直擊



鳴笛一刻，踢足90分鐘的茹子楠已累得彎低腰，用雙手按在膝頭上支撐着。他望向那片全場高歌打氣的「紅海」，隨即雙手抱頭，隊友孫銘上前拍拍其肩膊，他才站起來，跟隨大軍的步伐隊感謝球迷。

茹子楠已累得彎低腰，用雙手按在膝頭上支撐着。（袁志浩攝）

茹子楠深呼吸，吐了一口氣，嘗試調整心情。（袁志浩攝）

可是來到看台前，茹子卻躲在後方、低着頭靠着隊長葉鴻輝，失聲痛哭了數分鐘，守門員教練范俊業等職球員亦紛紛上前安慰，他深呼吸，吐了一口氣，一邊拍手致謝，雙眼通紅，仍眼眨淚光。

賽後茹子被抽中藥檢，不知是否受心情影響，待至混合採訪區只剩下數名香港傳媒，他才慢慢步出。

以為茹子已調整好心情，但提到情緒化的一刻，他仍要強忍淚水，「（哭的）那一刻在想家人，這個盃......嘩！好難做呀呢個訪問......」。

茹子沉默了一會，咬緊牙關說下去，「好難得打入亞洲盃，不知道下一次是何時，始終差少少.....這場比賽是我們的決賽，大家都好有期望、好想贏，但表現得不太好。加上看到球迷落力打氣，失第一球我也有責任。」

茹子認為港隊第一個失球，自己沒有看管好對手，需要負上責任。（袁志浩攝）

「如何透過今次成長，才是最重要」

贏一齊贏，輸一齊輸，向來是港隊團結的象徵。就如隊長葉鴻輝所言，沒有個別球員要為落敗負責，而是全隊一起去承擔。「可以不開心，但只能不開心一至兩天，最終都要走出這道牆。回頭看這不是什麼大事，只是曾經的一場比賽，如何透過今次成長，才是最重要。」

茹子楠賽後靠着隊長葉鴻輝痛哭。（袁志浩攝）

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小時候曾患上厭食症的茹子，當年就是因為太想做好，把自己逼入困境；但現在的他，縱是失落，至少不會再鑽牛角尖，「這個大賽最學習到的是心理，就如我們三場比賽都失球先，仍要保持動力去繼續爭取入球。我會恢復心情迎接未來的比賽，只是可能需要少少時間......」他苦笑道。

茹子楠與港隊一眾隊友，已經盡力跑，可是好像還不足夠。（袁志浩攝）

「香港隊沒有終點」

相信香港球迷不會懷疑茹子對港隊的付出，土生土長的他在賽前曾說過，穿起港足球衣就像裝上了推進器，他也兌現了盡力跑、跑到抽筋為止的承諾。

「我們早了三至四周入訓練營，當時已跑得很利害，像港隊的『季前集訓』，球員在球會有練習都這樣跑，因為大家都很愛港隊，為亞洲盃準備了許多。」

「我們這三場真的很落力跑，跑到最後一刻。」

港隊眾將賽後向球迷鞠躬道謝。（袁志浩攝）

盡力跑，也許仍不夠港隊在這大賽舞台再進一級，然而不止茹子，無論球迷、職員、記者、每位香港足球的持分者亦不必灰心，這只是港隊進步過程中的一部份。這次港隊讓我們看見了轉變——不只是踢法上，也是鬥志上，更重要是看到「有得踢」的希望。

「香港隊是沒有終點的，即使我退休，仍會有後生的接棒，一直有過程、過程，而且是上升的過程。」茹子楠如是說。

讓我們銘記今天留過的眼淚，終有一日把遺憾化作無憾。