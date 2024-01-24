亞洲盃直擊｜港足0：3負巴勒斯坦分組賽出局　艾華頓末段12碼宴客

香港足球代表隊（港足）力爭以最佳小組第三名資格晉身亞洲盃16強，他們在香港時間今晚11時出戰C組最後一場分組賽對巴勒斯坦，只有贏波才能升上小組第三位爭出線。

今仗港足主帥安達臣再次變陣，今屆賽事首次派出年輕小將米高在前線夥拍安永佳和艾華頓攻堅，全力爭勝，門將亦由首次上陣的謝家榮，取代葉鴻輝。在這場非勝不可一戰，港足上半場發揮反不及頭兩仗，半場落後一球。下半場港隊再失兩球，末段港隊曾在破蛋機會，奈何艾華頓主射十二碼宴客，港足終以0：3落敗，三戰全負未能晉身16強。

01體育記者 袁志浩﹑高詩琦 多哈直擊



港足時隔56年再戰亞洲盃，雖然是決賽周24支球隊中世界排名最低一隊，但頭兩仗分組賽表現出色，面對實力較強的阿聯酋和伊朗均不落下風，1：3負阿聯酋、0：1負伊朗均踢出精表現。分組賽最後一仗，香港面對世界排名99位的巴勒斯坦，力爭勝利。

主帥安達臣今仗作出兩個調動，前線首次派出米高，夥拍安永佳與艾華頓力爭入球，防線方面，收起隊長葉鴻輝，改由在杭州亞運踢出身價的謝家榮把關。賽前大會選播一曲香港流行曲，已故歌后梅艷芳的名曲《夕陽之歌》在場內響起。

港足對巴勒斯坦正選陣容。（袁志浩攝）

比賽戰情：

開賽初段巴勒斯坦率先採取主動，戰至6分鐘，入場港隊球迷高叫黃洋，多謝這位未入選今屆決賽周並已退出港隊的前隊長。

港隊站穩陣腳後，搶回不少攻勢。可惜11分鐘巴勒斯坦隊長艾巴達（Musab Al-Battat）一次右路傳中，高大中鋒達巴治（Oday Dabbagh）門前接應力壓茹子楠頂入，港隊落後0：1。

港隊落後下，形容漸陷被動，25分鐘今場戴上隊長臂章的勞烈斯對對手相撞後倒地，經治理後被擔架抬離場，他的右肩放上一個冰袋，痛至面容扭曲。李毅凱入替，取代勞烈斯的位置。

25分鐘今場戴上隊長臂章的勞烈斯傷出。（袁志浩攝）

30分鐘港隊出現今仗首次入球黃金機會，米高殺入禁區後分向左邊，陳肇鈞僅面對門將，起腳卻一飛沖天，未能把握。1分鐘後另一次攻勢，艾華頓禁區頂起腳亦未見效。

戰至補時階段，艾華頓連番在對手禁區起腳均無功而還，半場港足落後0：1，今仗發揮明顯不及對伊朗一仗勇悍。

換邊後，又是巴勒斯坦的攻勢，今場在右路非常活躍的隊長艾巴達，又一次妙到毫巔的傳中，今次輪到另一鋒將昆巴（Zaid Qunbar）接應頂入，港足48分鐘落後至0：2。

港足落後兩球下，安達臣在56分鐘一口氣作出兩個調動，由黃威及祖連奴入替陳肇鈞及胡晉銘，減少一個防守中場，力爭入球。港隊變陣未見其效，又再失球，巴勒斯坦前鋒沙恩（Tamer Seyam）禁區頂放冷箭，皮球中楣彈出後，達巴治快港隊守將茹子楠一步門前補中，今仗梅開二度，港隊落後至0：3。

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戰至67分鐘，守將陳晉一受傷倒地，安達臣被迫再次變陣，由孫銘謙入替左閘位置；同時由前鋒彭利拿取代米高。巴勒斯坦愈戰愈順，78分鐘更有一次單刀機會，謝家榮及時衝前化解危機，港足才不致多失。

戰至補時階段，港隊一次攻勢，巴勒斯坦球員在禁區內犯手球，VAR介入，澳洲球證伊雲斯檢視慢鏡後判罰十二碼。港足前鋒艾華頓操刀主射，他起腳勁射，惟中楣不入。

比賽戰至補時10分鐘，港隊前場有利位置獲得罰球機會，彭利拿操刀勁射中網側，此時球證鳴笛完場，巴勒斯坦終維持3：0勝果，亞洲盃首度晉級16強，港足分組賽出局，完成今屆旅程。

今仗港隊14次起腳，只得1次命中目標，未能獲得入球；巴勒斯坦19射7中，攻入3球，控球比率更接近呈7：3之比，由數據到表現，巴勒斯坦均一面倒佔優。香港足球隊世界排名第150，是今屆亞洲盃決賽周之中排名最低一隊，意想不到的是，頭兩仗對實力遠在己方之上的阿聯酋和伊朗均踢出驚喜，尤其是面對世界排名高達21位的伊朗，全場不落下風，終僅負0：1，較為可惜的是，最後一仗對世界排名99位的巴勒斯坦，發揮不及前兩仗，未能創下出線奇蹟。

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亞洲盃C組 香港 VS 巴勒斯坦

港足正選陣容

門將：19 謝家榮

後衛：3 周緣德、4 勞烈斯、17 陳晉一、21 茹子楠

中場：6 胡晉銘、8 陳俊樂、16 陳肇鈞

前鋒：9 安永佳、11 艾華頓、20 米高



後備：1 葉鴻輝、5 艾里奧、7 羅梓駿、10 黃威、12 林衍廷、13 李毅凱、14 潘沛軒、18 伍瑋謙、22 余在言、23 孫銘謙、25 史提芬彭利拿、26 祖連奴

未起用球員：2 謝家強、15 張憙延、24 鞠盈智



B組的敍利亞小勝印度，獲得4分。（路透社）

【1月23日亞洲盃賽果】

晚上7：30 B組：澳洲 1：1 烏茲別克

晚上7：30 B組：敘利亞 1：0 印度

B組：澳洲、烏茲別克分列首、次名晉級；

晚上11：00 C組：香港 0：3 巴勒斯坦

晚上11：00 C組：伊朗 2：1 阿聯酋

C組：伊朗、阿聯酋分列首、次名晉級；巴勒斯坦以最佳第三名晉級。