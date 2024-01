亞洲盃．港足球員茹子楠︱留憾的黃金一代　代表香港再累也繼續跑

香港隊,是態度,也是責任。

即使來自不同年代、族裔、無論在哪一個崗位,只要穿起紅色球衣、肩負着胸前的港隊徽章,每位成員都是平等而重要。

《01體育》在亞洲盃決賽周前,訪問了五位香港足球人物,五種不同的背景、身份、甚至是不同的時空,但他們就像是五朵花瓣,拼湊出區旗上的洋紫荊,成就了我們眼前的香港隊。

這次我們找來的是土生土長的球員茹子楠,他生於回歸後的香港,現效力於內地聯賽。每次代表港隊,他都像裝上了推進器一樣,在場上拼命地奔跑。

攝影:葉詩敏



距離香港約4小時車程的梅州,是樸實無華的小城市。那裏發展不算先進,仍保留着廿年前的模樣,有別於香港這個節奏急進的國際金融中心。茹子去年到梅州落班,深受當地慢活氛圍感染。

「踢足球已是一種『被push』的運動,在場外我想找平衡、放慢下來。梅州人在農村耕田,說話不轉彎抹角,很原始、單純。」職業足球講求成績,球員壓力從四方八面而來,不是每個人也處理到,尤其是茹子隻身外流,很少朋友可以訴苦,踢波以外也沒太多事幹。

咖啡,是茹子的me time,也是他釋放場內壓力的方法。(葉詩敏攝)

咖啡遠超杯中物 是釋放壓力的引子

幸好早在疫情期間,他開始愛上喝咖啡,追求的其實不止是杯中物。「我更喜歡一個人喝,靜下來思考、擁有me time。我不會趕時間求其街邊買,一定要慢慢跟咖啡相處,雖然聽上去有點奇怪,但這就是我釋放壓力的方法。」他坐在咖啡店內,望向窗外說着。

茹子並非依賴咖啡提神,而是享受跟它一起的時光,他發現研究、品嚐咖啡,能讓自己擺脫網絡或外界聲音,完全專注其中。而咖啡豆成長的環境、氣候跟海拔,都會影響其顏色、氣味跟味道,是一門千奇百趣的學問。

到處尋找小店打卡、嘗試新咖啡新事物,與同好者交流,是茹子衍生而來的興趣。(葉詩敏攝)

比起其他沖煮咖啡的方法,他更愛手沖,讓咖啡豆由最初的模樣,經歷炒、磨、沖,得出最原始的味道。「手沖咖啡通常分時段去喝,每個溫度都有不同味道,苦中帶甜,而且每種豆都有自己的故事,跟人很相似。」每次從香港返回內地,他定會帶咖啡豆作陪伴。

周圍發掘小店,是茹子衍生而來的興趣,這年待在香港時,他都會四出「冒險」。像是到港島的大坑,用咖啡作共同話題,與不同人交流,了解彼此故事。像是訪問當天記者帶他在區內遊走拍攝,他活躍得很,主動溝思場景,又做出調皮搞怪的動作,並「亂入」與路經的學生們合照。

而我不知道茹子在做什麼。(葉詩敏攝)

上月曾到澳洲旅行的他,特別鐘情當地烘焙店其中一種咖啡豆,「它最初喝是苦澀的,有酸味,但過了一兩分鐘就開始甜。」

這小小的咖啡豆,跟茹子先苦後甜的人生像是有某種連繫。他小時候患上厭食症而住院、一度放棄足球,即使能展開職業生涯,也在葡萄牙走過一段刻骨銘心的慘痛經歷——只外流了半年,便因捱不住孤獨感而放棄。直到今天茹子能再度外闖、穿上港足戰衣,一切得來不易。

2022年東亞錦標賽,茹子為香港上陣對日本,賽後獲梅州客家開出一紙合約。(資料圖片/EAFF)

不再逃避挫折 覓人生的意義

「外流葡萄牙後,覺得自己浪費了機會,很後悔。覺得再有機會要好好珍惜,多辛苦也會踏出第一步。」

2022年東亞足球錦標賽港隊0:6不敵日本,賽後茹子收到梅州客家的邀請,他當晚跟家人討論後便爽快答應,「簽約一刻有閃過在葡萄牙的畫面,但我跟自己說,這3年半一定要留下來,開開心心,不能如以往像細路一樣賴皮。」

這次他即使遇上挫折,也沒選擇逃避,「今季季初不斷輸,老闆、隊友、球迷都有給壓力,以前我會不斷去想,很介意別人的看法。但現在發現原來自己大個仔了,處理到負面情緒,覺得大家留意、着緊我才會批評,反省一晚,第二日又照常『營業』。」

如表現不濟備受批評,茹子學會不再「鑽牛角尖」,反省一晚就繼續專注練習。(葉詩敏攝)

大家留意、着緊我才會批評,我會反省一晚,第二日又照常「營業」。 港足球員 茹子楠

茹子最有感的,是去年12月初對上海申花的中超聯賽,他上半場犯錯失掉控球權,結果被對手長傳後單刀入波,最終球隊輸0:1。「隊友半場不斷指責我,但我下半場卻能調整心情,更主動要波去踢,幾乎助攻甚至入波,當刻真的覺得自己進步了。」

他從梅州、從咖啡當中找到了生活,也覓得人生的意義,「既然找到自己喜歡做的事,何不好好享受?很多人朝九晚五工作,做的也不是自己愛做的事,但我竟然可以以熱愛的足球作職業,其實幾幸運。」

在外流與尋覓小店的過程中,茹子更肯定了足球對自己的意義,不想就此放棄。(葉詩敏攝)

既然找到自己喜歡做的事,何不好好享受? 港足球員 茹子楠

憶港足初體驗 被質疑卻是最歷久不衰

對茹子而言,最幸運的是代表香港。

他自少便是港足梯隊常客,但真正獲大港腳徵召,又是另一回事。2018年,是茹子成為全職球員的第一年,他踢了半場菁英盃就獲時任港足主教練加利韋特補選入隊,友賽印尼及泰國。

「那晚突然加入了群組,我還以為是詐騙的,但看到頭像是港隊(徽章),覺得可能是青年軍吧,打了招呼又無人理,之後收到通告說要(與大港腳)練波,立即『騰晒雞』。」他憶述時仍「驚魂未定」。

「感覺似去大球會試腳,當時的隊友對我而言都是球星,未試過跟他們一起練波。夜晚睡不着,是怕練習,而不是比賽,因為知道比賽根本不關我事。練習我都不敢出聲,只在一邊執波;練傳中排隊排到我又會縮後,怕傳錯波影響到他們訓練。」

以為那1分鐘會很快過去,但落到場就覺得,為何球證仍不鳴笛?感覺夢想成真,可以跟別人說我是港隊成員了。 港足球員 茹子楠

茹子(2號球衣)首次入選港隊時年僅20歲,操練時心情緊張。(資料圖片/高詩琦攝)

網上留言也不讓茹子好過,入選後有人諷「邊X個茹子楠」;有次港超踢了半場就遭換走,他被對手陳肇麒質疑:「呢條友都入到港隊?」他坦言聽到後內心「勁痛」,「很不開心,連一位港隊傳奇也這樣說,真的信心盡失,不想再入港隊。」

然而在作客印尼的一役,茹子於90分鐘後備入替上演了「地標戰」,縱然只是短短的1分鐘,卻是他最歷久不衰的港隊回憶。

「站在場邊,嘩,終於等到這一刻、這一個機會。我踢左翼,衝出去傳了一球給黃威射斜,差點第一球就助攻做『球王』,好開心。以為那1分鐘會很快過去,但落到場就覺得,為何球證仍不嗚笛?」

「那刻感覺夢想成真,可以跟別人說我是港隊成員了。」

2019年省港盃,茹子跟港隊年輕一輩在主場大破廣東奪冠,是他另一次港隊回憶。(資料圖片/梁鵬威攝)

不曾想過代表別隊 「穿港隊波衫像裝上推進器」

港足16歲或以下代表隊在2013年亞少盃外圍賽,曾歷史性晉身翌年決賽周,這批1998至1999年出生的球員,被球迷譽為「黃金一代」,茹子本是其中一員,卻因患病而無法與對方一起創造歷史,成為他的遺憾。

「很記得13歲時,青年隊教練問全隊想不想做職業球員,大家都答:『想』,但後來太多環境因素,很多人放棄了足球。」當年出戰亞少盃名單中,只剩余煒廉、謝家榮、鄭展龍、顏卓彬、林樂勤、何振廷、播磨浩謙仍征戰職業,而今次能隨隊參與亞洲盃決賽周的,更僅餘謝家榮。

穿起港隊波衫,就像裝上了推進器。感覺港隊波衫很保護我,前後左右的都是家人,一起為自己的地方去比賽、打仗,所有事都可以放心去做,無後顧之憂。 港足球員 茹子楠

茹子(前排右二)屬於「黃金一代」成員,他曾是港足青年隊隊長,但昔日隊友留下來的不多。(受訪者提供)

「我曾經擁有這班好隊友,所以很想代他們去實現這個夢想。」重要的人與事,茹子從來沒有忘記。

他強調香港是「Home Kong」,不曾想過代表其他地方,「穿起港隊波衫,就像給了我一個推進器,這跟穿梅州波衫是兩個感覺。感覺港隊波衫很保護我,前後左右的都是家人,一起為自己的地方去比賽、打仗,所有事都可以放心去做,無後顧之憂。」

他認為港隊的核心價值是歸屬感,這城市讓他成長,他想用成熟後的自己回饋。「Die for Hong Kong不是說說已而,球員會實踐出來。」難怪有球迷稱呼他「拼命小楠」,「有球迷問我:『難道你不累嗎?』,我說因為是為自己地方而跑,就算踢得差,我一定會跑到抽筋給你們看。」

前主帥加利韋特曾經在港足比賽前安排球隊落區探訪,提醒球員是為誰而戰。茹子楠也有這份感覺,「感覺港隊波衫很保護我,前後左右的都是家人,一起為自己的地方去比賽。」(葉詩敏攝)

如今的茹子重拾初出道時放鬆自如的感覺,在場上放膽去踢,走出了當初的陰霾,也想跟曾諷刺自己的陳肇麒道謝。

「每場比賽都是表現的機會,我不會因為上一場(的表現)而影響下一場。」 為香港出戰亞洲盃這樣大型的舞台,是他其中一個里程碑,但心態上跟友賽沒有什麼不一樣,「都是盡全力去踢。」

有球迷問我:「難道你不累嗎?」,我說因為是為自己地方而跑,就算踢得差,我一定會跑到抽筋給你們看。 港足球員 茹子楠

+ 3

如今的茹子重拾初出道時放鬆自如的感覺,在場上放膽去踢。(葉詩敏攝)

比起想得到什麼結果,他認為更有意義的,是能參與港隊建立的過程,付出與貢獻,「現時逼搶的戰術很適合港隊,希望我們能踢得純熟一點,不是只得半場『貨仔』。」

「亞洲盃外圍賽至今兩年,大家見證到港隊的進步,但這過程可能要花上10年,下一代仍會沿用這戰術,所以我們可說是為下一代去備戰。也許到時35歲的我能見證成果,或是用其他身份去參與。」

土生土長的港足球員茹子楠。(葉詩敏攝)

▼《01體育》亞洲盃港足人物訪問系列▼



2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程:



1月14日

阿聯酋 Vs 香港

當地時間:下午5:30(香港晚上10:30)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



1月19日(香港1月20日)

香港 Vs 伊朗

當地時間:晚上8:30(香港1月20日凌晨1:30)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

當地時間:晚上6:00(香港時間晚上11時)

地點:哈里發體育場(Abdullah bin Khalifa Stadium)