亞洲盃直擊｜瘋狂得即日來回支持港隊　屬於香港人的多哈市集遊記

記住一種情感、感受一種溫度、緊守一種回憶。

走出家門，「香港人」三個字，散落於地球不同角落，但沒變成一項Hidden Agenda，卻是一種力量，一種「香港隊」賦予我們的力量。

從英國即日來回的她、因為工作而來回折返的他、近日才決定起行的他，因為香港隊，這天在多哈連繫了。

01體育記者高詩琦、袁志浩 多哈直擊



在多哈傳統市集Souq Waqif，大約三百名球迷響應香港球迷組織「香港力量」和「波台黐線佬」號召，早早來到，一邊打鼓、一邊大唱打氣歌，他們的瘋狂吸引卡塔爾半島電視台採訪，香港足總也事先張揚，下午二時在此派發毛巾，大批球迷排隊領取。

「幾好呀，有啲嘢拎住，可以一齊打氣。」香港隊波衫「一衣難求」，毛巾也算是不錯選擇，球迷馮先生對足總安排表示讚賞。另一球迷惟惟亦說：「好熱鬧，條毛巾亦幾靚，足總有畀心機去做。」

【亞洲盃直擊】香港隊踢最後一場分組賽力爭出線，足總在多哈市集派發打氣物品，球迷惟惟（左）讚好。（高詩琦攝）

【亞洲盃直擊】香港隊球迷的熱情，吸引卡塔爾半島電視台採訪。（高詩琦攝）

遊走於市集的幾百個球迷中，我遇到的每個球迷都是故事。像Sarah，她在英國讀書，今天來到多哈為港隊最後一場分組賽打氣，竟是即日來回。

「我星期一、三、五上課，我不想走堂，但碰巧今場比賽是星期二！於是我昨日放學後立即從英國飛來多哈，睇波後就要回程，準備星期三上課。」

英國多哈即日來回的瘋狂行為，緣自港隊去年初在外圍賽出線決賽周後，她只能透過手機屏幕遠距離感受，「那時撞了上課時間，可惜未能現場觀戰，只能看住球員、職員和球迷激動慶祝」，所以今次當她看到陳肇鈞首戰追平阿聯酋、港隊面對伊朗不落下風、加上球迷結集打氣，一「攝」到空檔就毫不猶豫起行。

「好似數碼暴龍咁，我係被選中嘅細路！咁講係咪好中二病？」她笑說。

【亞洲盃直擊】香港隊球迷Sarah從英國即日來回多哈，為的就是一場港足比賽。（高詩琦攝）

「中二病」與否，本就不重要。對於香港隊，香港球迷從來都義無反顧，像Ringo。他在對阿聯酋的首場賽事，戴上卡塔爾傳統頭巾在看台觀戰，十分搶鏡；今天在市集再遇他，原來他看完第一場比賽後，因為工作翌日便飛返香港，對伊朗一戰只能在香港看直播，完成工作後，今天又現身多哈。

「我好好彩，可以用里數換機票，不過里數都燒盡了，沒所謂吧。」忙碌的Ringo看完第三場分組賽，又要返歸工作，如果港隊晉級16強，如何是好？

「一定再飛來多哈！機票6、7000元，但開心一次吧，支持港足義無反顧！今屆港隊實在踢得非常好，面對強隊不再是以往毫無還擊之力，球員傾盡全力，球迷都係，教練帶來的踢法，就是我們最期待的精神面貌。」

【亞洲盃直擊】香港球迷Ringo。（高詩琦攝）

被港足吸引的，還有「新丁」球迷Nic。他最近才開始關注港足，從新聞看到球隊在亞洲盃踢出感染力，身邊又有球迷遠征多哈，他也決定一同起行。「好奇妙，在外國地方，卻有一個香港人的聚腳點，能量返晒嚟。」Souq Waqif裏，有中東黃金和珍珠、傳統手托獵鷹、還有刺激味蕾的阿拉伯香料，但在我們眼中，更多的是歌聲、鼓聲、打氣聲，頃刻間，我們感受到的能量，該是一致的，那叫「歸屬感」。

【亞洲盃直擊】球迷馮先生（左）及Nic（右）。（高詩琦攝）