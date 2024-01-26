高普離任｜利物浦繼任領隊　沙比阿朗素大熱　白禮頓迪沙比成居次

高普突然宣布尾末離開利物浦，消息震驚全球，雖然他指自己請辭原因是「筋疲力竭（Running out of energy）」，但整個教練團也宣告一齊離隊，意味紅軍教練團換血勢在必行。外界已經關心繼任人誰屬，當中以「名宿」沙比阿朗素接掌帥印的呼聲最高。



沙比阿朗素（Xabi Alonso）曾於2004至09年效力利物浦，協助球隊贏過歐聯錦標，上季正式執起教鞭，帶領利華古遜由德甲「尾二」，到季尾進佔第6名，今季更暫以15勝3和的不敗戰績高踞榜首，令他成為各支班霸的羅致目標。因此，當高普宣布離隊，便有傳沙比將重返紅軍接掌帥印。

沙比阿朗素曾效力利物浦，但重返紅軍接掌帥印的呼聲最高。（Getty Images）

各大博彩公司都開出了高普繼任人賠率，從外國博彩網站的賠率顯示，沙比接掌的機會最高，達5賠6，其次是「高普剋星」白禮頓的迪沙比（Roberto De Zerbi），已只得1賠7，相去甚遠；之後是現任助教連達斯（Pep Lijnders）及「神奇隊長」謝拉特（Steven Gerrard）等。

高普繼任人賠率：

沙比阿朗素（利華古遜） 5賠6

迪沙比（白禮頓） 1賠7

連達斯（利物浦助教） 1賠10

拿高士文（德國國家隊） 1賠14

謝拉特（伊蒂法克） 1賠20

安歷基（巴黎聖日耳門） 1賠20

普斯迪高古（熱刺） 1賠22

註：括弧內為現執教球隊



沙比現執教利華古䊨，球隊今季聯賽未嘗敗績，於德甲高踞榜首。（Getty Images）

42歲的沙比領軍戰績標青，利華古遜去季尾已跟他續約至2026年，但他亦早已引來其他豪門注視，尤其將有主帥安察洛堤離隊的皇家馬德里，以及戰績不佳的拜仁慕尼黑等。這兩支隊伍剛好沙比也曾效力過，因此沙比最終是否重返利物浦，實屬未知之數。

不過，高普透露自己在去年11月已通知利物浦會方辭職的決定，過了兩個月才公布，所以外界相信紅軍已物色，甚至已談妥繼任人選。