高普去年成英超最後倖存者今突離隊　曾稱不怕被炒：我份工就係咁

去年的英超堪稱「領隊墳場」，接連有熱刺領隊干地、車路士主帥樸達和李斯特城教頭羅渣士被辭退，當時從博彩公司開出賠率，就連利物浦領隊高普帥位也陷入危機。

去年紅軍在 1：4大敗予曼城後，高普曾經揚言「不怕」被炒。沒想到，利物浦突然官方宣布高普離隊。



高普揚言不怕被利物浦辭退。（Getty Images）

上季有12位主帥失去工作，創下英超新紀錄，當中修咸頓、車路士已先後兩度易帥。球季尚餘兩個月才完結之際，就連德高望重的利物浦主帥高普，也有機會飯碗不保。

當時利物浦連續兩仗英超敗陣後，跌至第八位，早前歐聯亦在16強負皇馬出局。在對車路士賽前記者會上，高普承認：「我意識到今天仍能坐在這裏，是因為過去，而不是我們今季的表現。」

「我們擁有精明的班主，他們知道球隊狀況。如果這是我首季執教，情況會有點不同。」 高普揚言：「我不害怕（被炒），沒有需要感到害怕，我需要交出表現。我來這裏不是做裝飾品，我是來交貨的。」他強調自己全程投入，指出球隊未能持續踢出應有水平令他失望，認為必須找出解決方法。

樸達接任成為車路士領隊後，球隊表現愈來愈沉，終難逃被炒一劫。（Getty Images）

對於上季英超再創領隊被炒人數新高，高普的反應是：「我可以講什麼？大家避免談論的話題大概是：在這瘋狂世界為何我仍坐在這裏？最後一個存活的人。」高普2015年10月上任紅軍領隊，至今已踏入第9個年頭，為目前英超20支球隊中執教同一球隊年期最長一人。

高普當時認為如此多領隊被炒實在差勁，同時又指這就是行業的一部分，干地離任，繼而再有樸達、羅渣士同日被辭退，他說：「我想這些球會都不在本身預期的位置，我已不能說更多，他們我都認識、敬重和喜歡，都是好人和了不起的領隊，但事情會走錯方向，當球會決策者認為要作出改變，便會換人。」

英超2022/23球季領隊被炒時序：

1. 2022年8月30日：柏加／般尼茅夫

2. 2022年9月7日：杜慈／車路士

3. 2022年10月2日：般奴拿基／狼隊

4. 2022年10月20日：謝拉特／阿士東維拉

5. 2022年11月6日：哈辛赫圖／修咸頓

6. 2023年1月23日：林柏特／愛華頓

7. 2023年2月6日：馬殊／列斯聯

8. 2023年2月12日：尼敦鍾斯／修咸頓

9. 2023年3月17日：韋拉／水晶宮

10. 2023年3月26日：干地／熱刺

11. 2023年4月2日：羅渣士／李斯特城

12. 2023年4月2日：樸達／車路士



羅渣士離開執教4年的李斯特城。（Getty Images）

下一位被炒領隊大熱是……？

2013/14球季10個領隊被炒，創下英超紀錄，2017/18、2021/22兩季皆曾平紀錄，直到干地成為今季第10個主帥被辭退，然後樸達和羅渣士周日雙雙被炒，創下新紀錄。

下一個被炒英超領隊賠率：

谷巴（Steve Cooper）／諾定咸森林：2.1倍

莫耶斯／韋斯咸：3.5倍

法蘭克／賓福特：10倍

高普／利物浦：20倍



（資料來源：SkyBet）