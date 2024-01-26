利物浦宣布高普季尾離任主帥一職　「我相信大家都好震驚」

利物浦今日（26日）投下震撼彈，宣布主帥高普將在今季季尾離開紅軍，這名德國教頭解釋離開的原因，直言這個消息「令大家都十分震驚」。



利物浦主帥高普即將離開晏菲路，利物浦今日宣布這名功勳教頭與其團隊將在季尾離任。

利物浦在官方網站上載高普的詳細訪問，這名德國領隊早在去年11月通知球會，他坦言這個決定將會令不少球迷感到震驚。

「我愛利物浦，我愛這座城市，我愛所有球迷，我愛這間球會的所有事情，但我依然決定離開。我已經筋疲力竭（Running out of energy），我現在已經沒有問題了，我知道我總要宣布這消息，我知道自己無法不斷重複又重複做相同的工作。」

高普希望球迷們接受他的決定，並請求利迷不要太早在球場高唱他的歌，因為利物浦是大家的球會，而不是為他而喝采，球迷與他的關係他心知肚明，如今把專注力放在聯賽上。

高普在2015年10月執教利物浦，任內協助紅軍重建，為衝擊首個英超冠軍打好基礎，並在2020年得償所願，首度捧走英超冠軍。利物浦在高普帶領下贏盡錦標，曾經稱霸歐聯﹑足總盃﹑聯賽盃﹑世冠盃，毫無疑問是近年利物浦成功的最大功臣。56歲的高普表示累了，需要退下來，相信不少利迷都會懷念高普贏波後的熱血揮拳。