高普離任｜給利物浦球迷留下的　依然充滿熱血真摯的告別式

高普累了。

離隊背後,是高普(Jurgen Klopp)身體出了毛病、是與球隊不咬弦、是球會高層管理不善?我們只能尋找蛛絲馬跡去猜測,然而猜測是徒然的、多餘的,真正的答案,只有高普知曉。

天下無不散之筵席,老掉牙卻又真實的人生道理。在那篇宣布離隊的長篇感言中,高普兜了一大個圈,始終沒有明言「running out of energy」的來龍去脈。此時此刻,利物浦擁躉不捨,非利物浦球迷震驚,但我們能做的,或許只有好好記住高普九年來為英超注入的熱血、活力和激情,然後如他所說,陪伴他渡過剩餘的球季,好好為他「加油」。



高普宣布季尾離開利物浦,球會上載早已準備的訪問,高普直言累了,「I cannot do the job again and again and again and again」,以下是他的感言。

「季尾我會離開利物浦。此時此刻,我相信許多人震驚無比,我會為我的決定解釋,至少我應該解釋。

我喜愛這裏的一切,這家球會、這座城市、這支球隊、這班球迷。但我仍然決定離開,怎麼說呢……我累了,我現在沒有問題,真的。但我不能重複、重複、重複、重複做這份工作。這是我早已知曉的事,我亦在11月已通知管理層,對於大家,只待公布一刻。

【高普離任利物浦領隊】高普說:「我累了。」(Getty Images)

我想說說這份工作,大家見到我站在球場、帶領訓練,這意味着我在球季之始已規劃好下一季。當我們討論下一個夏季訓練、下一個收購,我冒起一種想法:我不知道自己還在不在。我開始認真想這件事情。

上個球季,我們渡過艱難的時刻,要是在其他球隊,可能早已執包袱走人,但我慶幸今季仍然能夠帶領球隊重回正軌,這是一支年輕又充滿潛質的球隊。最理想的做法,當然是保守秘密直至季尾,在我們贏盡所有錦標後,我才向大家說再見,但這是不可能發生的,有太多因素牽涉其中。我的同事需要一早知道,球會也需要盡早部署。這是我執教以來第三次離開東家,這是我不希望發生的事,但真要發生了,當然是『早好過遲』,唯一可以干擾我們的,就是沒有時間部署,太遲公布消息,時間不夠,自然容易做錯決定。

現在公布消息了,會帶來負面影響嗎?這在主觀的心,不在客觀的事,我們足以主宰。過去幾個球季,全隊一起成長,我相信之後幾個月不會有任何分別,大家會如常比賽,我會如常傾;盡全力領軍,只是我多了一條終點線而已。

我們仍是我們。

【高普離任利物浦領隊】高普的執教風格充滿能量。(Getty Images)

當然,管理層知悉我離隊的決定後,大家都很失落,因為大家都很清楚,我不是那種『跳草裙舞』的人。但我必須重申,接下來的比賽,我依然百分百付出。

以我的背景能夠來到利物浦執教,絕對是童話。那不是靠計劃就能達成,那是100,000%的付出、將所有生活奉獻而得來的童話,但我沒過正常生活太久了,我不想待到老邁龍鍾之時才擁有正常生活,至少,我要嘗試一次,看看自己有多懷念這樣的人生。就如我跟管理層形容,我是一輛跑車——不是最頂級但也不賴的——依然能夠跑出160、170、180公里的時速,但我見到自己開始『冇油』,而這不是外人所能感受的。

大家都知道我的執教和管理風格,沒能奉獻足夠的活力和能量,就不是高普。剩餘的球季,讓我們一起出盡全力,共同譜寫充滿笑臉的回憶,然後,我要去油站加油了。」

【高普離任利物浦領隊】高普說,要笑着完成餘下球季。(Getty Images)

