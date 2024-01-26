高普離任｜給利物浦球迷留下的　依然充滿熱血真摯的告別式

高普累了。

離隊背後，是高普（Jurgen Klopp）身體出了毛病、是與球隊不咬弦、是球會高層管理不善？我們只能尋找蛛絲馬跡去猜測，然而猜測是徒然的、多餘的，真正的答案，只有高普知曉。

天下無不散之筵席，老掉牙卻又真實的人生道理。在那篇宣布離隊的長篇感言中，高普兜了一大個圈，始終沒有明言「running out of energy」的來龍去脈。此時此刻，利物浦擁躉不捨，非利物浦球迷震驚，但我們能做的，或許只有好好記住高普九年來為英超注入的熱血、活力和激情，然後如他所說，陪伴他渡過剩餘的球季，好好為他「加油」。



高普宣布季尾離開利物浦，球會上載早已準備的訪問，高普直言累了，「I cannot do the job again and again and again and again」，以下是他的感言。

「季尾我會離開利物浦。此時此刻，我相信許多人震驚無比，我會為我的決定解釋，至少我應該解釋。

我喜愛這裏的一切，這家球會、這座城市、這支球隊、這班球迷。但我仍然決定離開，怎麼說呢……我累了，我現在沒有問題，真的。但我不能重複、重複、重複、重複做這份工作。這是我早已知曉的事，我亦在11月已通知管理層，對於大家，只待公布一刻。

【高普離任利物浦領隊】高普說：「我累了。」（Getty Images）

我想說說這份工作，大家見到我站在球場、帶領訓練，這意味着我在球季之始已規劃好下一季。當我們討論下一個夏季訓練、下一個收購，我冒起一種想法：我不知道自己還在不在。我開始認真想這件事情。

上個球季，我們渡過艱難的時刻，要是在其他球隊，可能早已執包袱走人，但我慶幸今季仍然能夠帶領球隊重回正軌，這是一支年輕又充滿潛質的球隊。最理想的做法，當然是保守秘密直至季尾，在我們贏盡所有錦標後，我才向大家說再見，但這是不可能發生的，有太多因素牽涉其中。我的同事需要一早知道，球會也需要盡早部署。這是我執教以來第三次離開東家，這是我不希望發生的事，但真要發生了，當然是『早好過遲』，唯一可以干擾我們的，就是沒有時間部署，太遲公布消息，時間不夠，自然容易做錯決定。

現在公布消息了，會帶來負面影響嗎？這在主觀的心，不在客觀的事，我們足以主宰。過去幾個球季，全隊一起成長，我相信之後幾個月不會有任何分別，大家會如常比賽，我會如常傾;盡全力領軍，只是我多了一條終點線而已。

我們仍是我們。

【高普離任利物浦領隊】高普的執教風格充滿能量。（Getty Images）

當然，管理層知悉我離隊的決定後，大家都很失落，因為大家都很清楚，我不是那種『跳草裙舞』的人。但我必須重申，接下來的比賽，我依然百分百付出。

以我的背景能夠來到利物浦執教，絕對是童話。那不是靠計劃就能達成，那是100,000%的付出、將所有生活奉獻而得來的童話，但我沒過正常生活太久了，我不想待到老邁龍鍾之時才擁有正常生活，至少，我要嘗試一次，看看自己有多懷念這樣的人生。就如我跟管理層形容，我是一輛跑車——不是最頂級但也不賴的——依然能夠跑出160、170、180公里的時速，但我見到自己開始『冇油』，而這不是外人所能感受的。

大家都知道我的執教和管理風格，沒能奉獻足夠的活力和能量，就不是高普。剩餘的球季，讓我們一起出盡全力，共同譜寫充滿笑臉的回憶，然後，我要去油站加油了。」

【高普離任利物浦領隊】高普說，要笑着完成餘下球季。（Getty Images）

高普為英超留下的，當然是帶領利物浦首奪英超錦標：