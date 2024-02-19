英超︱白禮頓5：0錫菲聯　三笘薰被誇張踢跌球迷怒呼：終身停賽

英超聯賽白禮頓作客5：0大勝錫菲聯，焦點落在比賽早段錫菲聯守將賀基迪（Mason Holgate）一次攔截身上，這位從愛華頓外借的後衛以一記「飛身鉸剪腳」夾跌日本翼鋒三笘薰，不單被罰紅牌離場，更惹得一致狠批，甚至有球迷直呼賀基迪應被罰終身停賽。



錫菲聯守將賀基迪「飛身鉸剪腳」夾跌日本翼鋒三笘薰，不單被罰紅牌離場，更惹得一致狠批。（路透社）

比賽10分鐘左右，一次五五波爭逐，賀基迪夾硬以一記「飛身鉸剪腳」夾跌日本翼鋒三笘薰。如此誇張犯規動作，球證最初竟只給予黃牌，至VAR介入，球證檢視慢鏡才改判紅牌。三笘薰倒地後狀甚痛苦，這位傷癒復出不久的日本球星接受治理後，卻能繼續作賽直到72分鐘被換出。

賀基迪「飛身鉸剪腳」夾跌三笘薰：

賀基迪縱為魯莽行為付上代價，但畫面經直播鏡頭傳遍各地，全球球評人和球迷一致怒吼，為Sky評述的占美列納直指：「這是我歷年見過最差勁的攔截之一」，大罵這記出腳「可恥」。大量足球專頁亦有類似評論，有球迷在社交平台X批評，「賀基迪你不值得再次出場」，另一球迷指，「賀基迪應該停賽一整季，差劣、差劣的攔截」，有網民宣稱：「他（賀基迪）嘗試殺死他（三笘薰）。」

體育記者Arlo White直指賀基迪有欠專業，「賀基迪已介乎不專業，沒有任何借口可言。」BBC體記Charlotte Coates稱，「你不能找到太多較賀基迪差勁的攔截」。

根據OptaJoe數據，賀基迪領紅牌並非新鮮事，連同今次，他自2021/22球季以來已經3度被罰紅牌逐離場，期間沒有另一球員較他更多。今次這記攔截如此難看，相信有望被紀律委員會「加刑」。

賀基迪13分鐘被逐，錫菲聯在十人應戰下，戰至20分鐘便失守，19歲小將保拿洛迪（Facundo Buonanotte）為白禮頓開紀錄，加上韋碧克的入球，海鷗半場領先兩球；下半場後段白禮頓連入3球，包括艾丁拿（Simon Adingra）梅開二度，順利5：0作客大勝一場。

白禮頓大部份時間多踢一人下，大勝錫菲聯。（Getty Ima）