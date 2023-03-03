U20亞洲盃｜約旦小將粗野犯規極速被逐　慢鏡重播勁恐怖

撰文：趙子晉
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U20亞洲盃出現恐怖犯規！由塔吉克對約旦的C組分組賽，約旦前鋒開賽僅5秒，一次「天殘腳」踢中對手，直接領紅被逐，即使約旦極速踢少一人，但球隊最後仍以兩球擊敗對手。

U20亞洲盃C組，約旦以兩球淨勝塔吉克，先拔頭籌，但約旦不足1分鐘已踢少一人。約旦開賽即放長傳，前鋒卡布拿（Baker Kamal Kalbouneh）試圖接應，皮球剛好彈地，他舉腳嘗試控球，豈料塔吉克球員奮不顧身，用頭先頂走皮球，卻被卡布拿踢中頭部。

從慢鏡可見，卡布拿明顯踢中對方頭部。（影片截圖）
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除了塔吉克球員硬食一腳倒地外，卡布拿同樣狀甚痛楚，按住自己的腿部。球證目擊事發過程，他毫不猶疑抽出紅牌，將卡布拿驅逐離場，這名約旦前鋒立即不再痛楚，向球證露出無辜的樣子，並以身體語言解釋，他是希望控球而非傷害對手，他的隊友也走向球證求情。另一邊廂，塔吉克球員示意軍醫進場，幸好這名塔吉克球員未有大礙，可以繼續作賽。

塔吉克球員硬接一招後，幸好其後無大礙。（影片截圖）

從慢鏡重播看到，比布拿舉腳後，未能踢到皮球，他踢中對手頭部時更有加力向前伸，加上球證在近距離看到整個動作，必定是個紅牌的犯規動作。

比布拿經過一番抗議後，依然無法扭轉被逐的事實，這名約旦前鋒離場時十分失望，返回後備席時以球衣遮臉，雙手掩面，隊友及教練亦拍一拍他安慰，幸好比布拿的被逐，沒有影響球隊，約旦依然全取3分。

卡布拿不斷向球證解釋。（影片截圖）
卡布拿十分懊悔，隊友隨即安慰他。（影片截圖）

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