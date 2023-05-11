足球熱話｜格列沙加兄長「食兩次紅牌」　球證離奇判決惹網民熱議

瑞士超級足球聯賽周日（7日）巴素利（FC Basel）主場面對蘇黎世（FC Zürich）一役中出現罕見情節。

杜倫沙加（Taulant Xhaka）因與對手有肢體衝突，收到第二面黃牌被罰離場。不過經VAR翻查，球證把已經進入球員通道的沙加叫回場內，將黃牌收回後改判直接紅牌，變相讓他「離場兩次」。



光說杜倫沙加（Taulant Xhaka）大家可能不太熟悉，其實他是阿仙奴中場格列沙加（Granit Xhaka）的兄長，效力瑞士球會巴素利。

沙加昔日脾氣火爆，自2016年加盟阿仙奴以來，已領過5面紅牌，想不到他哥哥會在如此奇怪情況下領紅牌。

杜倫沙加（右）是阿仙奴中場格列沙加（左）的兄長。（杜倫沙加Instagram）

今場比賽直至補時階段，客軍蘇黎世才憑十二碼打開局面，但85分鐘便已出現第一張紅牌，巴素利的卡斯姆阿當斯（Kasim Adams）因肘擊對手被罰離場，比賽亦開始彌漫火藥味。

蘇黎世補時4分鐘憑反擊再下一城，眼見巴素利敗局已定，杜倫沙加忍不住火氣，在一次爭搶過程中向對手拉衫、箍頸，隨後再一掌打在對方臉上。事件引發雙方球員爭執和衝突。球證最後向兩隊球員各給一張紅牌，而沙加與被侵犯的馬捷辛奴（Antonio Marchesano），則各領一張黃牌。

由於本身已有一張黃牌在身，杜倫沙加兩黃一紅被罰離場，他本已進入球員通道，但VAR似乎對球證判決有異議。

經翻查片段，球證叫沙加回到球場，用手勢表示黃牌取消，這時杜倫沙加還以為可以重新回到場上比賽，但見到球證的手放入另一個口袋便心知不妙——球證改判直接紅牌。

這讓不少網民以及足球媒體都驚呼為見過最奇怪的判決之一，一是本應紅牌的行為竟只罰黃牌，二是罰出場後被叫回來再直紅趕走，這個場面亦十分罕見。

此外更有鏡頭捕捉到，杜倫沙加在雙方球員爭執期間，用頭鎚撞擊對手心口，情況猶如當年施丹（Zinedine Zidane）撞馬特拉斯（Marco Materazzi）一樣。

幾段相關片段在網上受到網民熱議：「他是施丹的兒子吧」、「兩兄弟果然流着一樣的血」、「連他自己也沒想過這樣還能被取消紅牌吧」。

雖然動作惹來爭議，不過其實這只是杜倫沙加球會生涯第2次直接領紅。他事後在個人Instagram公開致歉：「我想藉這次機會為我昨晚所有導致被停賽的行為道歉。」杜倫沙加承認自己是個情緒化的球員，為了球隊會不惜一切，同時表示比賽上沒有人針對他或其家人有言語侮辱，「我無法挽回昨晚發生的事情，理所當然地，我會為無法控制自己而承擔一切後果。」

32歲的杜倫沙加青年時期從U17至U21都為瑞士效力，不過成年國家隊卻與弟弟不同，選擇了阿爾巴尼亞。球會方面，他從青年軍出道後便一直效力巴素利至今，僅在2012/13賽季被短暫外借過1季。