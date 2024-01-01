亞洲盃｜日本隊公布名單　三笘薰負傷入選　英超兵悉數在陣

日本足球代表隊在元旦日（1月1日）的友賽5：0擊敗泰國後，便公布亞洲盃決賽周的26人決選名單，結果為日本射入「2024第一球」的田中碧、鐮田大地、古橋亨梧都落選，令人意外的是，負傷的三笘薰也在名單上，對此監督森保一有一番解釋。



由於日本對泰國的友賽結束後不久，石川縣便發生7.6級強烈地震，一度引來猜測，原定傍晚舉行的名單公布記招會否取消，但最終如常。

在日本隊的26人名單中，從友賽泰國的名單剔除7、並加入9人，共有3名門將、9名後衛，而中場/前鋒則沒有明確區分，共有14人之多。由於白禮頓中場三笘薰早前受傷，白禮頓主帥迪沙比更曾直言三笘難以參加亞洲盃，但他的名字仍出現在最終名單，令人驚訝。

日本亞洲盃名單：



門將：前川黛也（神戶勝利船）、鈴木彩艶（聖圖爾登）、野澤大志（FC東京）



後衛：谷口彰悟（艾雷恩）、板倉滉（慕遜加柏）、渡辺剛（根特）、中山雄太（哈特斯菲爾德）、町田浩樹（聖基萊錫）、毎熊晟矢（大阪櫻花）、冨安健洋（阿仙奴）、伊藤洋輝（史特加）、菅原由勢（阿爾克馬爾）



中場／前鋒：遠藤航（利物浦）、伊東純也（蘭斯）、浅野拓磨（波琴）、南野拓實（摩納哥）、守田英正（史砵亭）、三笘薫（白禮頓）、前田大然（些路迪）、旗手怜央（些路迪）、堂安律（法蘭克福）、上田綺世（飛燕諾）、中村敬斗（蘭斯）、佐野海舟（鹿島鹿角）、久保建英（皇家蘇斯達）、細谷真大（柏雷素爾）



另外，在對泰國的友賽中先開紀錄、為日本隊射入新一年首個入球的田中碧，最終也未能入選。

南野拓實榜上有名。（Getty Images）

名單之中，僅得5人是在日本聯賽落班，其餘均為外流球員，除了三笘薰，效力利物浦的遠藤航、和剛復出的阿仙奴後衛富安健洋雙雙入選，皇家蘇斯達的久保建英、摩納哥的南野拓實、法蘭克福的堂安律也在名單上。蘇超些路迪的前田大然和旗手怜央也在陣中，惟上季蘇超神射手兼聯賽最佳球員古橋亨梧再度落選。

早前受傷的三笘薰有望在亞洲盃上陣。（Getty Images）

森保一被問到三笘薰的傷勢時答道：「暫時不清楚他能否參加14日的第一場分組賽，但他的康復進度合符預期，我們（日本隊）和白禮頓的醫療團隊也認為，他能由亞洲盃的早段開始參戰。」

講到名單中進攻球員明顯較多，森保一則認為球隊已在攻守間平衡：「如果是23人名單的話，數字會更平衡，但因為可選26人，我們可以更進取。」被問道部份球員為何落選，森保稱不想談論沒有入選的球員，但就道：「有些球員因為個人的情況未能入選，我們已在可選的人當中揀選了最佳的陣容。」